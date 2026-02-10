Ordu yetkilisi 'TB2 SİHA almalıyız' diyordu! Dinlemediler, 536 milyon euro değerinde İHA sipariş ettiler

Alman ordusu yetkilisi Almanya'nın Türk İHA'larına "kesinlikle yakından bakması" gerektiği görüşünde. Türkiye'nin bu konuda "oldukça ileri seviyede" olduğunu ifade eden bürokrat, "Pazar analizleri ve iş birliği imkanları açısından, Türkiye kesinlikle görüşülmeye değer bir aktör. Bu konuda en kısa zamanda temasların kurulması, konunun yakından incelenmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. Savunma uzmanı Meng de "Türkiye, İHA'lar ve diğer uçan platformlar alanında ortak projelere katkı sunabilecek etkileyici bir bilgi birikimi geliştirdi" değerlendirmesinde bulundu. Türk-Alman savunma iş birliğinin hâlihazırda TB-2'lerde görülebileceğine dikkat çeken Meng, Bayraktarlarda Hensoldt firmasına ait sensörlerin kullanıldığını da söylemişti.