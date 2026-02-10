  • İSTANBUL
Ordu yetkilisi 'TB2 SİHA almalıyız' diyordu! Dinlemediler, 536 milyon euro değerinde İHA sipariş ettiler
Ordu yetkilisi 'TB2 SİHA almalıyız' diyordu! Dinlemediler, 536 milyon euro değerinde İHA sipariş ettiler

Alman ordusundaki bazı yetkili isimlerin 'Bayraktar TB2 SİHA'yı gündemimize almalıyız' çıkışı gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mepanews'te yer alan habere göre Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başlattığı yeniden silahlanma hamlesinin bir parçası olarak Alman şirketler Helsing ve Stark Defense'e 536 milyon euro (638 milyon dolar) değerinde saldırı dronu sipariş etmeyi planlıyor.

Hedefine doğru gitmeden önce saldırının gerçekleştirileceği bölge üzerinde gezinen insansız hava araçlarına yönelik sözleşmeler, 4,3 milyar euro değerindeki daha büyük bir çerçeve anlaşmanın parçası.

Reuters tarafından görüntülenen belgelerde ana hatları çizilen anlaşmaların parlamentonun alt kanadı bütçe komisyonu tarafından onaylanması bekleniyor. Söz konusu anlaşmalar ilk olarak Spiegel dergisi tarafından haberleştirildi.

İnsansız hava araçlarının başlangıçta Litvanya'da konuşlanmış olan Almanya'nın 45. Tank Tugayı'na destek amacıyla konuşlandırılması planlanıyor.

Belgelere göre iki şirketle yapılan sözleşmeler yedi yıl süreli olacak. İlk partinin 2027 yılı başlarında teslim edilmesi planlanıyor.

Alman ordusu yetkilisi Almanya'nın Türk İHA'larına "kesinlikle yakından bakması" gerektiği görüşünde. Türkiye'nin bu konuda "oldukça ileri seviyede" olduğunu ifade eden bürokrat, "Pazar analizleri ve iş birliği imkanları açısından, Türkiye kesinlikle görüşülmeye değer bir aktör. Bu konuda en kısa zamanda temasların kurulması, konunun yakından incelenmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. Savunma uzmanı Meng de "Türkiye, İHA'lar ve diğer uçan platformlar alanında ortak projelere katkı sunabilecek etkileyici bir bilgi birikimi geliştirdi" değerlendirmesinde bulundu. Türk-Alman savunma iş birliğinin hâlihazırda TB-2'lerde görülebileceğine dikkat çeken Meng, Bayraktarlarda Hensoldt firmasına ait sensörlerin kullanıldığını da söylemişti.

