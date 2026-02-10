AK Parti genel merkezinde anlamlı ziyaret! Zeynep Güneş hanım gözyaşlarını tutamadı

Bu tür insanların kendilerini aydın, becerikli, iş bilen kişiler zannettiklerine işaret eden Yalçın, kişilerin giyimine değil insan olarak yaptıklarına bakılması gerektiğini dile getirdi. "Halbuki demokrasi denilen şey tam anlamıyla bu değil mi?" diyen Yalçın, "Her tür kıyafeti giyen insanın her tür görevde olabildiği, her tür standartları taşıyan insanın kendi başarısıyla, bileğinin hakkıyla, layıkıyla her şeyi yapabileceği bir dünya, bir zemin aslında demokrasi. Ama bunu bile hazmedememişler. Sadece insanları kılığıyla, kıyafetiyle yargılamak ve o kılık kıyafet tam da bizim değerlerimizi, toplumumuzu geçmişimizi, her şeyimizi simgelerken ona bile düşman olmak herhalde bizim gibi makul insanların anlayabileceği bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu. Özgürlükler alanındaki mücadeleyi sürdürdüklerini ve büyük mesafeler katettiklerini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonra sivil anayasayla da o mesafeleri taçlandıracağız. Bu zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Cesaretle, özgüvenle kendi mücadelemize devam edeceğiz. O anlamak istemeyen insanlara kafalarına vura vura bu toprakların gerçek sahipleri, gerçek temsilcileri olduğumuzu, tam da bizim bunları temsil ettiğimizi anlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar. Üniversite kapılarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, askerlikte yemin merasimine giden annelere bunları yaşattılar. Maalesef bu kafanın kadın düşmanlığı, özgürlük düşmanlığı bitmedi. Sivil anayasasından, başörtü ve kıyafet meselelerinin garanti altına alınmasına kadar her türlü şeyin sonuna kadar takipçisiyiz. Zeynep Başkan Anadolu'dur. Zeynep Başkan Anadolu'yu, hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız inşallah. Dava takip edilecek."