2020-05-16 12:30:53 Kısa çalışma ödeneğinde haftada kaç saat çalışılır?
Kısa çalışma ödeneği işçi çalışma süresi nedir? Kısa çalışma işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği azami uygulanma süresi üç aydır. Peki kısa çalışma ödeneği süresince haftalık çalışma saati nedir? Kısa çalışma ödeneğinde haftada kaç saat çalışılır? Kısa çalışma döneminde işveren işçiyi tam olarak çalıştırabilir mi? İşte kısa çalışma işçi çalışma saatleri.