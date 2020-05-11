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Ekonomi
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Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı?

2020-05-11 14:09:47
Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı?

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartını yerine getirenler alırken, 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayanlara günlük 39 lira üzerinden aylık bin 177 liralık gelir desteği sağlanacak. Peki kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı? Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşını almaya engel mi? Hem kısa çalışma ödeneği hem işsizlik maaşı alınır mı? İşte detaylar.

#1
Foto - Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

#3
Foto - Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak. Uygulama 17 Temmuz'a kadar sürecek ancak hükümetin değerlendirmesi sonucu 3 ay daha uzatılabilecek.

Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak. Uygulama 17 Temmuz'a kadar sürecek ancak hükümetin değerlendirmesi sonucu 3 ay daha uzatılabilecek.

#4
Foto - Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı? Eşim özel okulda çalışıyor ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorlar. Haziranda sözleşmesi bitince işsizlik maaşına başvuracaktı ama bu sigortanın eksik yatması ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanması hazirandan sonra işsizlik maaşı almasına engel olur mu? Sorusuna Habertürk’ten Ahmet Kıvanç şu şekilde cevap veriyor:

Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı? Eşim özel okulda çalışıyor ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorlar. Haziranda sözleşmesi bitince işsizlik maaşına başvuracaktı ama bu sigortanın eksik yatması ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanması hazirandan sonra işsizlik maaşı almasına engel olur mu? Sorusuna Habertürk’ten Ahmet Kıvanç şu şekilde cevap veriyor:

#5
Foto - Kısa çalışma ödeneğinde koşullar esnetilerek son 3 yılda 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdine çekildi. İşsizlik maaşında ise eskiden olduğu gibi son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu aranacak. Eşiniz bu koşulu sağlıyorsa, kısa çalışma süresi kadar işsizlik maaşı hakkından indirilir, kalan işsizlik maaşı hakkını kullanır. Kısa çalışma döneminde sigortanın yatırılmaması, işsizlik maaşı almaya engel teşkil etmez.

Kısa çalışma ödeneğinde koşullar esnetilerek son 3 yılda 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdine çekildi. İşsizlik maaşında ise eskiden olduğu gibi son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu aranacak. Eşiniz bu koşulu sağlıyorsa, kısa çalışma süresi kadar işsizlik maaşı hakkından indirilir, kalan işsizlik maaşı hakkını kullanır. Kısa çalışma döneminde sigortanın yatırılmaması, işsizlik maaşı almaya engel teşkil etmez.

#6
Foto - Ben 05.01.2019 ve 05.02.2019 tarihlerinde 18 ve 6 günlük işsizlik maaşı aldım 7 Ocak 2019 tarihinde işe başladım. Bana, işsizlik ödeneği aldığım için 21 günlük 845 TL, 27 günlük 1087 TL ödeme görünüyor.

Ben 05.01.2019 ve 05.02.2019 tarihlerinde 18 ve 6 günlük işsizlik maaşı aldım 7 Ocak 2019 tarihinde işe başladım. Bana, işsizlik ödeneği aldığım için 21 günlük 845 TL, 27 günlük 1087 TL ödeme görünüyor.

#7
Foto - Normalde ücretsiz izine çıkanlar bu parayı alıyor, benim hesapta bir yanlışlık olabilir mi?

Normalde ücretsiz izine çıkanlar bu parayı alıyor, benim hesapta bir yanlışlık olabilir mi?

#8
Foto - “İsizlik ödeneği almış olmanız, kısa çalışma ödeneği tutarınızı etkilemez, sadece süreyi etkiler.

“İsizlik ödeneği almış olmanız, kısa çalışma ödeneği tutarınızı etkilemez, sadece süreyi etkiler.

#9
Foto - Siz toplam 24 gün işsizlik ödeneği aldığınıza göre, üç ay kısa çalışma ödeneği almanızın önünde bir engel bulunmuyor. Önce bunu belirteyim.

Siz toplam 24 gün işsizlik ödeneği aldığınıza göre, üç ay kısa çalışma ödeneği almanızın önünde bir engel bulunmuyor. Önce bunu belirteyim.

#10
Foto - Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık ücretin aylık ortalaması üzerinden yüzde 60 oranında bağlanır.

Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık ücretin aylık ortalaması üzerinden yüzde 60 oranında bağlanır.

#11
Foto - Geçen yılın 9 ayında 2.558 TL, bu yılın 3 ayında da 2.943 TL brüt ücret almış olsanız, ortalama aylık ücretiniz 2 bin 654 TL olur.

Geçen yılın 9 ayında 2.558 TL, bu yılın 3 ayında da 2.943 TL brüt ücret almış olsanız, ortalama aylık ücretiniz 2 bin 654 TL olur.

#12
Foto - Bu ücret üzerinden bağlanacak 21 günlük ödenek 1.106 TL, 27 günlük ödenek de 1.421 TL olur. Kısa çalışma ödeneği sürenizle ilgili bilgide bir yanlışlık olmalı.

Bu ücret üzerinden bağlanacak 21 günlük ödenek 1.106 TL, 27 günlük ödenek de 1.421 TL olur. Kısa çalışma ödeneği sürenizle ilgili bilgide bir yanlışlık olmalı.

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