Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartını yerine getirenler alırken, 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayanlara günlük 39 lira üzerinden aylık bin 177 liralık gelir desteği sağlanacak. Peki kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı? Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşını almaya engel mi? Hem kısa çalışma ödeneği hem işsizlik maaşı alınır mı? İşte detaylar.