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Yaşam
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Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

2024-03-04 18:46:13
Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Gümüşhane’de yaban keçileri ile kış uykusundan uyanan bozayı dron kamerasıyla görüntülendi.

#1
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Gümüşhane’de yaşayan ve yaban hayatıyla ilgili video çekip sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Muhammet Tutar, kent merkezi yakınındaki dağda çekim yaptı.

#2
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Bölgedeki yaban keçilerini görüntülediği sırada Tutar, ormanda kış uykusundan uyanmış bir bozayı olduğunu fark etti.

#3
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Ayıyı yakından görüntülemek isteyen Tutar, dronu ayının bulunduğu yamaca gönderdi.

#4
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Dronu görmesiyle inine kaçan ayının o anları kameraya yansıdı.

#5
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde; yaban keçilerinin dağda otlaması, yetişkin bir bozayının ise ormanda gezintisi yer aldı.

#6
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

Ayıların kış uykusundan erken uyandığını söyleyen doğa gözlemcisi Muhammet Tutar, “Bugün doğa gözlemi yapalım istedik. Güzel tekeler çektik. Sabah bir büyük bozayı gördük. Sonrasında kayboldu. Bu sene kış ayı biraz zayıf geçtiği için ayıların kış uykusundan uyanmaması lazımdı. Normalde bu ay sonuna kadar uyumaları gerekli” dedi.

#7
Foto - Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi

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