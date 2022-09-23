2022-09-23 14:10:55 Kış konservesi yapanlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz zehirlenebilirsiniz
Kış mevsimi için yapılan hazırlıklar devam ediyor. Pazar ve marketlerden alınan onlarca kilo sebze ve meyveden hem konserve yapılıyor hem de tazeliklerini korumaları için derin donduruculara konuluyor. Daha sonra tüketilecek sebze ve meyvelerin sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmaması için hazırlama ve saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hijyene dikkat edilmeden, doğru bir şekilde hazırlanmayan sebze ve meyveler sağlık açısından tehlike oluşturabiliyor.