Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Flamingoların en yoğun görüldüğü alanların Van Gölü’nün doğu kesimleri olduğunu belirten Doç. Dr. Uyar, özellikle Erçek Gölü, Dönemeç Deltası, Göründü sazlıkları ve Bitlis sınırları içindeki Arin Gölü’nün yaz boyunca flamingolar için önemli beslenme alanları olduğunu söyledi. Normal şartlarda flamingoların sonbaharda en geç kasım ayı ortasında bölgeden ayrıldığını belirten Doç. Dr. Uyar, bazı bireylerin hava şartları ve yağış durumuna bağlı olarak ocak ayına kadar kalabildiğini söyledi. Doç. Dr. Uyar, iklim değişikliği ve besin kaynaklarının yeterliliğinin göç alışkanlıklarını etkilediğini belirterek, "Genel olarak kuşlar göç periyotlarında üreme alanlarına, kışlama alanlarına giderken acele ederler. Özellikle üreme döneminde. Çünkü göçün gecikmesi bireylerin sıkıntı yaşaması, göç yolunda sıkıntı yaşaması demektir. Olumsuz hava şartlarına maruz kalmaları demektir. Dolayısıyla üreme alanına geç ulaşması da orada en uygun olan üreme habitatlarının, en uygun alanların erken giden bireyler tarafından sahiplenilmesi demektir. Dolayısıyla türün üreme başarısını da düşürür" diye konuştu. Urmiye Gölü’nün son yıllarda ciddi kuraklık yaşamasının da flamingoların göç periyotlarında değişikliklere yol açtığını belirten Doç. Dr. Uyar, Van Gölü havzasındaki flamingoların da İran’daki ve Akdeniz havzasındaki üreme popülasyonlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.