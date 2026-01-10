  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutfağınızda bayram havası esecek! Tarım Kredi Marketleri fiyatları dibe çekti! İşte bu hiç beklenmiyordu gerçekten... Galatasaray Rafa Silva'yla ilgileniyor mu? Yönetim bayram edecek bayram... Orkun gol atamadı ama diğer verileri harika Karar verildi: Galatasaray sol stoperi Hollanda'da buldu: 20 yaşında! Hintli gazeteciden bomba itiraf: Türkiye kararı felaketi getirdi! Kardan Kız Kulesi yapan çocukları Kız kulesi'nde ağırladı Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor Putin’in dini söylemlerine kiliseden çok sert tepki: Deccal’e benziyor Kayıp eşyalar umut oldu Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı! “Ağır bedel ödeyecekler” diyerek tehdit ettiler
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Kar yağışıyla beyaza bürünen Van Gölü sahillerinde normalde daha sıcak bölgelere göç etmesi beklenen flamingoların kalmayı tercih etmesi dikkat çekti. Uzmanlar bu durumu iklim ve besin koşullarıyla ilişkilendiriyor.

#1
Foto - Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Kış mevsiminin etkisini artırdığı günlerde Van Gölü sahillerinde alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen bazı flamingoların gölü terk etmemesi, doğa gözlemcilerinin ve bilim insanlarının dikkatini çekti.

#2
Foto - Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Nergiz Uyar, bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen havzadan ayrılmayan flamingoların, iklim değişikliği ve besin kaynaklarının yeterliliğinin de göç alışkanlıklarını etkilediğini söyledi.

#3
Foto - Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Her yıl havaların ısınmasıyla İran’daki Urmiye Gölü üzerinden Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlara gelen flamingolar, genellikle havaların soğumasıyla daha sıcak bölgelere göç ediyor. Ancak bu yıl ocak ayında etkili olan soğuk hava koşullarına rağmen bazı flamingoların Van Gölü’nü terk etmemesi dikkat çekti. Doğa fotoğrafçısı Fatih Bilgiç tarafından görüntülenen flamingolar, karlı dağ manzaraları eşliğinde Van Gölü sahillerinde beslenmeye devam ediyor.

#4
Foto - Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Nergiz Uyar, yaklaşık 20 yıldır Van Gölü havzasında kuşlar üzerine ekolojik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Flamingoların Van Gölü havzasındaki sulak alanlara genellikle nisan ayı sonlarında gelmeye başladığını, havaların soğumasıyla havzadan göç ettiklerini belirten Doç. Dr. Uyar, "Bu gecikmenin sebebi tabii daha çok iklim değişiklikleri. Hava şartlarına ve yağış durumuna bağlı olarak da bu göç dönemi uzayabiliyor. Kalan flamingolar beslenme amaçlı bulunuyorlar ve kuluçka faaliyeti gözlemlemiyoruz" dedi.

#5
Foto - Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor

Flamingoların en yoğun görüldüğü alanların Van Gölü’nün doğu kesimleri olduğunu belirten Doç. Dr. Uyar, özellikle Erçek Gölü, Dönemeç Deltası, Göründü sazlıkları ve Bitlis sınırları içindeki Arin Gölü’nün yaz boyunca flamingolar için önemli beslenme alanları olduğunu söyledi. Normal şartlarda flamingoların sonbaharda en geç kasım ayı ortasında bölgeden ayrıldığını belirten Doç. Dr. Uyar, bazı bireylerin hava şartları ve yağış durumuna bağlı olarak ocak ayına kadar kalabildiğini söyledi. Doç. Dr. Uyar, iklim değişikliği ve besin kaynaklarının yeterliliğinin göç alışkanlıklarını etkilediğini belirterek, "Genel olarak kuşlar göç periyotlarında üreme alanlarına, kışlama alanlarına giderken acele ederler. Özellikle üreme döneminde. Çünkü göçün gecikmesi bireylerin sıkıntı yaşaması, göç yolunda sıkıntı yaşaması demektir. Olumsuz hava şartlarına maruz kalmaları demektir. Dolayısıyla üreme alanına geç ulaşması da orada en uygun olan üreme habitatlarının, en uygun alanların erken giden bireyler tarafından sahiplenilmesi demektir. Dolayısıyla türün üreme başarısını da düşürür" diye konuştu. Urmiye Gölü’nün son yıllarda ciddi kuraklık yaşamasının da flamingoların göç periyotlarında değişikliklere yol açtığını belirten Doç. Dr. Uyar, Van Gölü havzasındaki flamingoların da İran’daki ve Akdeniz havzasındaki üreme popülasyonlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren skandal açıklamalar, Halep’teki terör inlerinin yerle bir edilmesiyle birlikte tekrar sosyal medyan..
Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!
Gündem

CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!

CHP içerisinde yaşanan kriz ve liyakatsizlik, parti içindeki belediye başkanlarını da bezdirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın canlı yayında yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23