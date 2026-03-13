  • İSTANBUL
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ilk kez Galatasaray ile ilgili çok net konuştu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi. Başkan Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da güvendiğini belirtti.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte Saran'ın yanı sıra yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Burada açıklamada bulunan Başkan Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla bir araya geldiklerini ve yemeğin çok sıcak bir havada geçtiğini de aktardı.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Özellikle son haftalardaki hakem performansları hakkında konuşan Saran, "Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Yapmamaya özen gösterdim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Konuşmamaya çalıştım ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Torreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal" ifadelerini kullandı.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Başkanı, MHK yönetiminden kulüplerin büyük bölümünün memnun olmadığını vurgulayarak, "Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Biz bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor. Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir" diye konuştu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Sadettin Saran, futbol takımının taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda genç oyuncuların etkilendiğini ve bu konuya dair psikolojik destek ekiplerinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

"Genç oyuncularda Kadıköy'de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan o uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Konuyla ilgili uzmanlardan da destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş bir hayal kırıklığı ve travması var. Beklenti çok büyük. Biz geldiğimizde kimse şampiyonluk beklemiyordu. Biz 'Bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu beklenti olunca sahaya maalesef hatalar hoşgörüyle yansımıyor."

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Transferlerin para yüzünden gerçekleşmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığına değinen Saran, "Federasyon başkanına güveniyor musunuz?" sorusuna ise, "Federasyon başkanına güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum. Gizli ajandası olduğunu düşünmüyorum, açık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki federasyon başkanlarından daha samimi olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Yaz döneminde de transferlerin devam edeceğini belirten Başkan Saran, "Bir sürü projemiz var. Samandıra ile ilgili de var. Yeni arsalar da bakıyoruz. Yakında gelir getiren bir proje açıklayacağız Emlak Konut ile çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde arsalarımız var. Gelmeden önce başladık çalışmaya, şimdi de gece gündüz çalışıyoruz. Öylesine başlatılmış bir sürü proje vardı, birçoğunu durdurduk. Sportif başarı olunca senin nakit sıkıntın da azalıyor, o yüzden birinci önceliğimiz sportif başarı" açıklamasında bulundu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Sadettin Saran, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Adil rekabet isteklerini yineleyen Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet, ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Şu an için seçim konusunu düşünmediklerini ama hazırlıkları da yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertlilerin başkanı, "Her ihtimali düşünüyor ona göre çalışıyoruz. Ben hayatım boyunca şunu söyledim, kızıma da şunu dedim; 'Yapacağının en iyisini yap, en iyisini ümit et ama en kötüye de hazırlıklı ol.' Ben genelde tünel sonunda ışığı görmeye çalışırım. Dolayısıyla ileriye doğru ümitle bakıyoruz" dedi.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Başkan Saran, kış transfer döneminde yaşananlara da açıklık getirdi. Sadettin Saran, "Afrika Kupasında dönünce En-Nesyri bize sürpriz oldu. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar 'Mayısta geliriz şimdi gelemeyiz' dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi" açıklamasını yaptı. Saran, ayrıca transferler konusunda ekip olarak görüştüklerini ve Domenico Tedesco'nun kararıyla hareket ettiklerini de dile getirdi.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Sakat oyunculardan Nelson Semedo dışındaki isimlerin milli arada takıma dönmesini planladıklarını söyleyen Sadettin Saran, taraftara kalan 9 hafta ile alakalı da mesaj vererek, "9 hafta rica ediyoruz. En-Nesyri'de yaşadığımız gibi. Dzeko ve Tadic geçen sene buruk gitti. Olan oldu ama şu 9 haftada takıma destek istiyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp, destek olmalıyız" şeklinde konuştu.

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Başkan Saran, ekonomik anlamda Türk kulüplerinin kurtuluş reçetesini de şöyle anlattı:

Foto - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

"Bizde yapılanmamızı Bodo/Glimt gibi isteriz, aklın yolu bir. Müthiş potansiyelli futbolcular var. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ben o denilen oyuncuyu bulurum ama onunla Türkiye konuşmaya başladığımız zaman menajerler Türkiye'deki ortamı bildiğinden o paralara oyuncuları alamıyorsun. Maalesef Türkiye'nin bir pazarı var. Diyelim adamı ikna ettin anlaştın geliyor 2-3 ay sona diyor ki, 'Ben bu adamdan iyi oynuyorum onun aldığına bak' diyor. 18 kulüp bir araya gelir, skala belirler, prensip anlaşması yapılır anca maaşlar böyle düşer. Bunu da yakın zamanda yapmak çok zor. Bunu Türkiye'de yakın zamanda yapmak çok zor ama kurtuluş bu."

Garip

Arkadaş beceremiyor demiyorsa gs kollaniyor diyor. Sen tüm maçlarını kazan ozaman. 95, ci dakikalar gol atan veya attirilan gs degil

Deli İbo

İsrail ABD tarafından Yahudi Lobisi'nin etkisi ve nüfusu ile kollaniyorsa, Galatasaray'da Yahudi Teşkilat'ı Lion Kulübü'nün etkinliği sonucunda, Galatasaray'dan başka pek çok kulüpte başkanlık yapmış ve TFF'ye seçilerek TFF Baskanı olan başkanlar bile Galatasaray'ın dümen suyuna girmişlerdir. Bu husus Yahudi'nin teşkilatlanmasının sonucunda olduğunu sanıyor ve umuyorum. Çünkü hayatta hep güzel tesadüfler olmaz, bu zamanda tesadüfler bile balistik füze gibi hedefe kitlendirilebiliyor. Tıpkı G.S. gibi.
