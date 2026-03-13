  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran medyasında çıkan haber olay oldu: Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla yayınladılar
İran medyasında çıkan haber olay oldu: Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla yayınladılar

Orta Doğu'daki savaş denizlere yayılırken, İran medyasında yayınlanan haberlerdeki Türkiye ve Pakistan detayı dikkat çekti.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere de yayılmaya başladı. Tahran'daki petrol depolama tesisinin vurulmasının ardından İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki saldırılar hem deniz trafiğini hem de küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde artan saldırılar, enerji piyasalarında tedirginliğe yol açtı. Tankerlerin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığı belirtiliyor.

Gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İran basını da sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak yaşananları hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyuna aktarmaya çalışıyor.

İran basınında paylaşılan bazı içeriklerde Türkiye'ye de yer verildi. Bir paylaşımda Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak "Pakistan ve Türkiye, İran İslam rejimini devirme çağrılarını resmen reddediyor ve bu zor zamanlarda İran halkına destek çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

