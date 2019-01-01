Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

  • Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Peri Bacaları bölgeye has sıkışma tektoniğinin bir ürünü konumunda.

  • Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinmektedir.

  • Narman Peri Bacaları jeolojik bakımdan, oluşumu Pliyosen çağ'a kadar dayanan bir geçmişe sahiptir.

  • Başlıca kırmızı kum taşları ve benzer renkteki çakıl taşlarından kaynaşarak oluşan bir yapıya sahip olup; yapılan incelemeler neticesinde çağlar boyunca olagelen karasal fasiyeler ve diğer atmosferik koşullar sonucunda oluşan aşınmalarla şekillendiği bilinmektedir.

  • Kırmızı Periler Diyarının bir benzeri halindeki Kapadokya'daki oluşumlardan ayıran en belirgin özelliği ise oluşumların tortul biçimlerden meydana gelişidir.

  • Bilindiği üzere Kapadokya Peri Bacaları ve volkanik bir yapıya sahiptir.

  • Oysa Narman Peri Bacaları sedimanter bir yapıya sahip olup; yer aldığı bölgede gözlenen Pliyo - Kuvaterner tortul kayaçlarda bulunan demir elementi dolayısıyla da hem daha dayanıklı bir yapıya hem de daha kırmızı bir renge sahiptir.

  • 2012 yılında UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından Dünya Geçici Miras listesine alınmış bulunan Narman Peri Bacaları Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde turistik bir nitelik kazanmış, son iki yıldan bu yana yöreye gelen yerli ve yabancı bir çok turist sayısında kayda değer bir artış gözlenmiştir.

  • Bugün itibarıyla UNESCO ve İTÜ tarafından yürütülen ortak çalışmayla yörede diğer yapılaşmanın önüne geçilmiş, toplam 62 km uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam etmektedir.

Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

Son Eklenen Haberler

Motosiklet Festivali’nde gösteriler nefes kesti
  1. Motosiklet Festivali’nde gösteriler..
  2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  3. 160 jandarma timi huzur için görev..
  4. Bitlis’te Anadolu Tarih ve Kültür..
  5. Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
  6. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
  7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  8. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş şehit..
  9. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
  10. Genç polis memurunun vefatı..
  11. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
  12. Tedavi gören asker şehit oldu
  13. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
  14. Denizlispor'un hazırlık maçları..
  15. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
  16. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
  17. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
  18. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
  19. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
  20. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
  21. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
  22. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
  23. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
  24. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
  25. Öğrencilerin piknik keyfi
  26. Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz..
  27. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
  28. TOKİ bölgesinde 50 metre genişliğinde..
  29. Yavuzeli’de doğal sebzeler beklenen..
  30. İBB eski Genel Sekreterinden..