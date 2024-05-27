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Yaşam
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Kirlilik yüzünden bu hale geldi

2024-05-27 14:41:35
Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen sulama kanalı, kirlilik sebebiyle yeşile büründü.

#1
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Edirne'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilik nedeniyle yeşile döndü. Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede ahırlar, tesis ve atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunların yanı sıra evsel atıklarla kaplandı.

#2
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri tarafından her yıl temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler yüzeye çıktı. Mahallede yaşayanlar, her yıl baharın gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla derenin yeşile bürünüp, çevreye kötü kokular yaydığını anlattı.

#3
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Mahallede yaşayan Tarık Otçu, yıllar önce dere suyunun temiz olduğunu ve yüzdüklerini söyledi. Derede balık tuttuklarını da belirten Otçu, "Şimdi burada milyonlarca sivrisinek ve koku var. Biz eskiden burada piknik yapıyorduk.

#4
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Şimdi hiç kimse bu tarafa uğradığı yok. Ama bu dere gerçekten buradaki insanların sağlığına zararlı. Biz çocukken bu dere şıkır şıkırdı. Bunu o eski haline getirmek için devletin elinde imkanlar var. Getirebilirler ama niye getirilmiyor? Biz de bunu anlamış değiliz. Derenin geçtiği bölgede Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yol var.

#5
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Burası Avrupa yolu, buradan geçen turistler bir de burada rahatsız oluyorlar. Ekmek almaya geliyorlar. Adamlar indiği zaman çok kötü kokuyor, diyor. Neden kokuyor? O dere yüzünden kokuyor. O dere eğer gerçekten temizlense, bu koku da olmayacak, sinek de olmayacak. Biz de bu kadar rahatsız olmayacağız" diye konuştu.

#6
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Bayır Deresi çevresine imar verildiğini söyleyen Niyazi Sazan da "Evler var. Ahırlar var. O ahırların altyapısı olmadığı için bütün çöpler, pislikler oraya akıyor. Onun için dere batıyor. Bundan ötesi bir şey yok. Hava sıcaklıkları arttığı zaman sivrisinek çok oluyor. Kokular rahatsız ediyor ama yapılacak bir şey var mı? O zaman yetkililer temizlesinler" dedi.

#7
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

#8
Foto - Kirlilik yüzünden bu hale geldi

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