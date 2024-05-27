Kirlilik yüzünden bu hale geldi

Bayır Deresi çevresine imar verildiğini söyleyen Niyazi Sazan da "Evler var. Ahırlar var. O ahırların altyapısı olmadığı için bütün çöpler, pislikler oraya akıyor. Onun için dere batıyor. Bundan ötesi bir şey yok. Hava sıcaklıkları arttığı zaman sivrisinek çok oluyor. Kokular rahatsız ediyor ama yapılacak bir şey var mı? O zaman yetkililer temizlesinler" dedi.