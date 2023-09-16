2023-09-16 01:00:39 Kırıkkale'de ortalık savaş alanına döndü!
Kırıkkale'de gece saatlerinde 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka bunu deneyin! Mucizevi bir şey! Bu yöntemle, 40 yıllık makineler bile bulaşıkları ayna gibi parlatacak
Kırıkkale'de gece saatlerinde 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki otomobil ile B.E.'nin kullandığı otomobil ve Ç.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.Ç., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer araç sürücüleri ile 2 yolcu da kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan bulvar yolu, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23