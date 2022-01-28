Kırgızistan-Azerbaycan İş Forumu Bişkek'te gerçekleştirildi

Yatırım Bakanı Nuradil Bayasov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile kapsamlı iş birliklerini çok taraflı yürütmek istediklerini belirtti. Bayasov, iki ülkenin iş birliği temelinde ortak tarihteki ilişkilerin, kültürün, geleneklerin, dil ve dinin yattığını söyledi. Safarov da Azerbaycan ile Kırgızistan arasındaki dostluk ilişkilerin ortak tarih, düşünce, din ve dil temelinde kurulduğunu ifade etti. Kırgızistan ile siyasi ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Safarov, Kırgızistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi.