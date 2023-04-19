2023-04-19 07:14:11 Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Kiralardaki artışlara ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz, bu fırsatçılığa yasal düzenlemeyle izin vermeyeceğiz." dedi. Depreme hazırlık sürecine de değinen Erdoğan, "5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.