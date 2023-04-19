Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bizim kentsel dönüşümüme karşı çıkanlar şimdi yolumu kesip aynı uygulamayı bize de yapın diyorlar. Oradaki binalar o kadar güzel oldu ki. Fiyatlar 1'e 5, 1'e 10 arttı. Bir kısım hak sahipleri yerleşmeye başladı. Ben de mutlu oluyorum. Vatandaşın memnuniyeti beni de memnun ediyor. Allah sizden razı olsun demeleri bizi çok mutlu ediyor. Gelin şehirlerimizi daha güvenli hale getirelim. Dün Harem'de iftardan sonra üniversiteli gençler ile bir araya geldik. Ağırlıklı olarak tıp fakültesinde okuyan gençlerdi. Onların da bu tür mekanları görmesi, onların mutlu olduğunu hissetmek, bizi de çok mutlu ediyor. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntıların altında can vermesin istiyoruz. Bize diyorlar ki bizi buraya getirdiniz enkazdan kurtardınız. Ama biz dönmek istiyoruz diyorlar. Biz diyoruz ki biz oradaki binaları bitirelim. Siz o sırada burada huzur içinde kalın.