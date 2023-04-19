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Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

2023-04-19 07:14:11
Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Kiralardaki artışlara ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz, bu fırsatçılığa yasal düzenlemeyle izin vermeyeceğiz." dedi. Depreme hazırlık sürecine de değinen Erdoğan, "5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Türkiye seçimler için geri sayımdayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gelişmeleri değerlendiriyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinde açıklanan proje ve müjdeler, savunma sanayii, enerji, ekonomi ve sağlık alanında son dönemde hizmete alınan dev yatırımlar ile deprem bölgesinde yeniden inşa ve ihya çalışmaları ile gündemin öne çıkan başlıklarını gazeteciler soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında değerlendiriyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Afyonkarahisar'daydık. Muhteşem bir katılım vardı. Ardından Afyonkarahisar'da güzel bir müze açılışı yaptık. Uzun zamandır erteleniyordu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ele almasıyla birlikte yapılmış oldu. Ardından Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de bugüne kadar yapılmış olan mitinglerimizin en güçlüsünü yaptık diyebiliriz. Daha sonra gençlerle bir iftar yaptık.

#2
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Deprem bölgesinde son durum ne? Şu an bakanlığımız bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz daha önceki deneyimlerimizle Van'da, Bingöl'de uyguladık. Karadeniz'de uyguladık. Edindiğimiz bu tecrübeleri buraya da aktaralım istiyoruz. Ortalama olarak bir zamanlama yaptık. Birçok firma çalışıyor. Bütün firmaları seferber ettik. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan konutların inşası devam ediyor. Biz diyoruz ki hafif hasarlı olan binalarda dahi tereddüt göstermeyelim. Sıfırdan yıkalım ve buralarda da zemin sağlıklı olan yerlerde yapalım diyoruz. Zemin artı 3 bilemeniz 4. Bu hassasiyetler içinde adımları atıyoruz. İnşallah bunları da yetiştirmenin gayreti içinde olacağız. Süreci hızla tamamlayacağız.

#3
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kira artışları ile mücadele Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Daha önceki afetlerde bunu yaşadık. Bir hak kaybı söz konusu olmadı. Bu deprem sonrasında da aynı hassasiyet içindeyiz. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri de ortaya çıktığı için kiralık ev bulmak da daha kolay hale geliyor. Kiraların büyük şehirlerde ciddi şekilde yükseltildiği görüyoruz. Bu ahlaki ve vicdani değildir. Bu fırsatçılıktır buna da yasal düzenlemeler ile izin vermeyeceğiz, seçimden sonra üzerine gideceğiz.

#4
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstanbul'da kentsel dönüşüm İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritası çıkarıldı. 220 bin bina ve 1 buçuk milyon bağımsız bölüm risk altında. Toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Yeni bir hazırlık içindeyiz. Diyoruz ki İstanbul'Da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuralım. Kanal İstanbul'un bir tarafında 500 bin, bir tarafında 500 bin kişinin olduğu rezerv alanı kuralım diyoruz. Uygu kent modeli olacak. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yerlere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri büyük ölçüde belirledi. Bu alanlarda yapılacak konutlar, riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. Avcılar'da biz bunu çok yaşadık. Bu tür olaylar onların yaklaşımlarını da teşvik ediyor. İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek, buna müsaade etmeyeceğiz. 500 bin konutun bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları yeşil alanlarla düzenleyeceğiz böylece toplanma alanları oluşturmuş olacağız. 5 yıllık bir takvim çıkardı. Projemiz sadece İstanbul'u değil tüm Marmara'yı içeriyor.

#5
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

7 bölgeye 7 rezerv alan Gelecekteki depremlere karşı hazırlıklı hale getireceğiz. İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rami'deki kışlayı milli kütüphane haline dönüştürdük. Ege için de benzer bir çalışmamız var. Bu çalışmaları deprem bölgelerinde yaygınlaştıracağız. 7 bölgede 7 rezerv şehir çalışmasına başladık. Depremdeki dayanışmayı, depreme hazırlıkta da sergilemek gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda ne olur bize yardımcı olun. Muhalefetin rantsal dönüşüm olarak ifade etmesi, bay bay Kemal'in bunu Boğaz'ı seyretmek için bu kentsel dönüşüm yapılıyor ifadeleri acemiliğin ta kendisidir.

#6
Foto - Kiracılara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bizim kentsel dönüşümüme karşı çıkanlar şimdi yolumu kesip aynı uygulamayı bize de yapın diyorlar. Oradaki binalar o kadar güzel oldu ki. Fiyatlar 1'e 5, 1'e 10 arttı. Bir kısım hak sahipleri yerleşmeye başladı. Ben de mutlu oluyorum. Vatandaşın memnuniyeti beni de memnun ediyor. Allah sizden razı olsun demeleri bizi çok mutlu ediyor. Gelin şehirlerimizi daha güvenli hale getirelim. Dün Harem'de iftardan sonra üniversiteli gençler ile bir araya geldik. Ağırlıklı olarak tıp fakültesinde okuyan gençlerdi. Onların da bu tür mekanları görmesi, onların mutlu olduğunu hissetmek, bizi de çok mutlu ediyor. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntıların altında can vermesin istiyoruz. Bize diyorlar ki bizi buraya getirdiniz enkazdan kurtardınız. Ama biz dönmek istiyoruz diyorlar. Biz diyoruz ki biz oradaki binaları bitirelim. Siz o sırada burada huzur içinde kalın.

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