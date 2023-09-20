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Yaşam
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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

2023-09-20 14:45:50
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Sultanbeyli’de sokağa dökülen maddeden yayılan koku paniğe neden oldu.

#1
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Sultanbeyli’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa ve dereye dökülen kimyasal madde nedeniyle yayılan koku, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

#2
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Olay, Sultanbeyli’nin Akşemsettin Mahallesi Manyas Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 2 gün önce yol kenarında bulunan rögar kuyusuna kimyasal madde döküldü.

#3
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Kuyudan yola taşan madde yol kenarındaki dereye de aktı. Madde nedeniyle çevreye yayılan kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Olay yerine aynı zamanda itfaiyenin ‘tehlikeli madde müdahale aracı’ ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından özel cihazlar ile yapılan incelemede, PH değerleri ölçülen maddenin asidik bir madde olduğu tespit edildi.

#5
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Yapılan incelemenin ardından yolda bulunan madde, itfaiye tarafından tazyikli su sıkılarak temizlendi.

#6
Foto - Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Olay hakkında konuşan Destegül Mercan, “Dün ve bugün koku vardı. Tanınmayan bir kokuydu, çok kötüydü. Bilinmeyen bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim, rahatsız edici. İnşallah temizlerler” dedi.

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