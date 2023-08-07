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Yaşam
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Kimse gözlerine inanamadı! 43 yıl sonra görüntülendi

2023-08-07 19:34:26
Kimse gözlerine inanamadı! 43 yıl sonra görüntülendi

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

#1
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! 43 yıl sonra görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde en son 1980’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi.

#2
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! 43 yıl sonra görüntülendi

Anadolu’nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

#3
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! 43 yıl sonra görüntülendi

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

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