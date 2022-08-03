Kimse bunu beklemiyordu! Dev hazine bulundu

Nuestra Señora de las Maravillas 1656'da battı. Temmuz 1658'e kadar olan İspanyol kayıtları, enkazın tamamen kumun altına gömüldüğünü gösteriyor.Birçok İspanyol, İngiliz, Fransız, Hollandalı, Bahamalı ve Amerikalı denizci daha sonra enkazı ve içindeki hazineleri bulmaya çalıştı, ancak çok azı başarılı oldu. Modern çağda, 1972'de geminin enkazı Robert Marx tarafından yeniden keşfedildi. Daha fazla kalıntı, 1986 ile 1990'ların başı arasında Herbert Humphreys tarafından kurtarıldı, ancak Allen Exploration'a göre gemiden geriye kalanların çoğu unutulmaya sürüklendi.