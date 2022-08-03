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Ekonomi
10
Kimse bunu beklemiyordu! Dev hazine bulundu

2022-08-03 07:27:23
Kimse bunu beklemiyordu! Dev hazine bulundu

Dünyanın birçok noktasında halen hazineler bulunuyor. Bu hazinelerin kimi bilinçli olarak bölgeye bırakılmış durumda.

#1
Foto - Kimi ise istemsiz bir şekilde yerin altında ya da denizin altında bulunuyor. İşte dünyayı ayağa kaldıran önemli bir hazine bulundu.

Kimi ise istemsiz bir şekilde yerin altında ya da denizin altında bulunuyor. İşte dünyayı ayağa kaldıran önemli bir hazine bulundu.

#2
Foto - Nuestra Señora de las Maravillas, 4 Ocak 1656'da kuzey Bahamalar'daki Little Bahama Bank açıklarında batan iki katlı bir İspanyol kalyon gemisiydi.

Nuestra Señora de las Maravillas, 4 Ocak 1656'da kuzey Bahamalar'daki Little Bahama Bank açıklarında batan iki katlı bir İspanyol kalyon gemisiydi.

#3
Foto - Bununla birlikte, geminin 8 parçadan oluştuğu tahmin edilen hazinesinin çoğunluğu 1656 ile 1990'ların başı arasında çıkarıldı. Ancak, modern teknolojiyi kullanan son yöntemler, geminin batmasından bu yana hiç dokunulmamış eserleri ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, geminin 8 parçadan oluştuğu tahmin edilen hazinesinin çoğunluğu 1656 ile 1990'ların başı arasında çıkarıldı. Ancak, modern teknolojiyi kullanan son yöntemler, geminin batmasından bu yana hiç dokunulmamış eserleri ortaya çıkardı.

#4
Foto - Bunlar arasında İspanyol zeytin kavanozları, Çin porselenleri, demir teçhizat, altın ve gümüş sikkeler ile asker Don Martin de Aranda Gusmán'a ait gümüş bir kılıç sapı bulunuyor.

Bunlar arasında İspanyol zeytin kavanozları, Çin porselenleri, demir teçhizat, altın ve gümüş sikkeler ile asker Don Martin de Aranda Gusmán'a ait gümüş bir kılıç sapı bulunuyor.

#5
Foto - Üç altın zincirin yanı sıra İspanyol deniz ticaretinde derinden aktif olan dini bir şövalye grubu olan kutsal Santiago Tarikatı üyeleri tarafından takılan dört kolye de yeni keşfedilen eserler arasında yer aldı.

Üç altın zincirin yanı sıra İspanyol deniz ticaretinde derinden aktif olan dini bir şövalye grubu olan kutsal Santiago Tarikatı üyeleri tarafından takılan dört kolye de yeni keşfedilen eserler arasında yer aldı.

#6
Foto - Arkeologlar eşyalardan bazılarının 'İspanyol tüccarların ve yetkililerin yasadışı olarak zenginleşmesini sağlayan kaçak mallar olduğunu söyledi. Son keşfi gerçekleştiren Allen Exploration adlı şirketin kurucusu Carl Allen, “Nuestra Señora de las Maravillas, Bahamalar'ın denizcilik tarihinin ikonik bir parçası. İçerisinde bulunan hazineler, önümüzdeki hafta ilk kez Bahamalar'daki yeni bir müzede sergilenecek. Bahamalar'daki ilk denizcilik müzesinde sergilenmesi için Bahama hükümetinin onayını aldık” dedi.

Arkeologlar eşyalardan bazılarının 'İspanyol tüccarların ve yetkililerin yasadışı olarak zenginleşmesini sağlayan kaçak mallar olduğunu söyledi. Son keşfi gerçekleştiren Allen Exploration adlı şirketin kurucusu Carl Allen, “Nuestra Señora de las Maravillas, Bahamalar'ın denizcilik tarihinin ikonik bir parçası. İçerisinde bulunan hazineler, önümüzdeki hafta ilk kez Bahamalar'daki yeni bir müzede sergilenecek. Bahamalar'daki ilk denizcilik müzesinde sergilenmesi için Bahama hükümetinin onayını aldık” dedi.

#7
Foto - 891 tonluk Nuestra Señora de las Maravillas, Tierra Firme (Anakara) filosunun bir parçasıydı. Gemi, kraliyetin eşyaları ve özel sevkiyatlarla yüklenerek olan Küba’nın başkenti Havana'dan İspanya'ya doğru yola çıkmıştı.

891 tonluk Nuestra Señora de las Maravillas, Tierra Firme (Anakara) filosunun bir parçasıydı. Gemi, kraliyetin eşyaları ve özel sevkiyatlarla yüklenerek olan Küba’nın başkenti Havana'dan İspanya'ya doğru yola çıkmıştı.

#8
Foto - Ancak, gemi bir süre sonra amiral gemisiyle çarpıştı. Yaklaşık 30 dakika sonra ise bir resife çarptı ve hızla battı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi, suyun üzerinde kalan kalyonun parçalarına tutundu. Çoğu gece boyunca suyun soğukluğu nedeniyle öldü ya da köpek balıkları tarafından yenildi. Sadece 45 kişi hayatta kaldı ve yaklaşık 600 kişi kayboldu.

Ancak, gemi bir süre sonra amiral gemisiyle çarpıştı. Yaklaşık 30 dakika sonra ise bir resife çarptı ve hızla battı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi, suyun üzerinde kalan kalyonun parçalarına tutundu. Çoğu gece boyunca suyun soğukluğu nedeniyle öldü ya da köpek balıkları tarafından yenildi. Sadece 45 kişi hayatta kaldı ve yaklaşık 600 kişi kayboldu.

#9
Foto - Nuestra Señora de las Maravillas 1656'da battı. Temmuz 1658'e kadar olan İspanyol kayıtları, enkazın tamamen kumun altına gömüldüğünü gösteriyor.Birçok İspanyol, İngiliz, Fransız, Hollandalı, Bahamalı ve Amerikalı denizci daha sonra enkazı ve içindeki hazineleri bulmaya çalıştı, ancak çok azı başarılı oldu. Modern çağda, 1972'de geminin enkazı Robert Marx tarafından yeniden keşfedildi. Daha fazla kalıntı, 1986 ile 1990'ların başı arasında Herbert Humphreys tarafından kurtarıldı, ancak Allen Exploration'a göre gemiden geriye kalanların çoğu unutulmaya sürüklendi.

Nuestra Señora de las Maravillas 1656'da battı. Temmuz 1658'e kadar olan İspanyol kayıtları, enkazın tamamen kumun altına gömüldüğünü gösteriyor.Birçok İspanyol, İngiliz, Fransız, Hollandalı, Bahamalı ve Amerikalı denizci daha sonra enkazı ve içindeki hazineleri bulmaya çalıştı, ancak çok azı başarılı oldu. Modern çağda, 1972'de geminin enkazı Robert Marx tarafından yeniden keşfedildi. Daha fazla kalıntı, 1986 ile 1990'ların başı arasında Herbert Humphreys tarafından kurtarıldı, ancak Allen Exploration'a göre gemiden geriye kalanların çoğu unutulmaya sürüklendi.

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