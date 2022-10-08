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Türkiye
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Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

2022-10-08 11:17:07
Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Bursa'da 2 bin yıllık geçmişi olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları başlıyor. Kimsenin bilmediği köyün ismini dünya duyacak.

#1
Foto - Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek köyünde bulunan Bizans döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi kale ve surları başlanılacak restorasyon çalışmasıyla gün yüzüne çıkacak. 30 dönümlük alanda kurulu olan kalenin batı burcu ve tarihi surları hala ayakta diğer bölümler ise ormanların içinde toprak altında kalmış durumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kalede çalışmalar 1 ay içinde başlanacak. Yapılan çalışmayla birlikte 30 dönüm alana kurulan kalede yaşam alanları ve surlar gün yüzüne çıkacak, çok kimsenin bilmediği kale restorasyonun ardından çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmesi bekleniyor. Bu sayede çok kimsenin tanımadığı Kestelek köyü ise her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapacak, restorasyon çalışmalarının 5-6 yıl sürmesi bekleniyor.

#2
Foto - Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Köylerinde 2 bin yıllık kale bulunduğunu ifade eden Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bulunan kale 2 bin yıllık olduğu ve Bizanslılardan kaldığı söyleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş restorasyon sözü verdi.

#3
Foto - Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Ekipler geldi ve incelemede bulundu. 15 gün içinde yol yapım çalışmasına başlanıyor.

#4
Foto - Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi ortak çalışma yaparak tarihi kaleyi gün yüzüne çıkartacaklar. Kale 30 dönümlük bir alanda kurulu etrafı surlarla çevrili burç ve surları hala ayakta, kalenin etrafı ormanlarla çevrili doğası harika bir yer restorasyon çalışmaları 5-6 yıl sürecek restorasyon bittikten sonra köyümüz çok sayıda turisti ağırlayacak" dedi.

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