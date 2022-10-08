Kimse bilmiyor ama dünya duyacak! Köye turist yağdıracak adım

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek köyünde bulunan Bizans döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi kale ve surları başlanılacak restorasyon çalışmasıyla gün yüzüne çıkacak. 30 dönümlük alanda kurulu olan kalenin batı burcu ve tarihi surları hala ayakta diğer bölümler ise ormanların içinde toprak altında kalmış durumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kalede çalışmalar 1 ay içinde başlanacak. Yapılan çalışmayla birlikte 30 dönüm alana kurulan kalede yaşam alanları ve surlar gün yüzüne çıkacak, çok kimsenin bilmediği kale restorasyonun ardından çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmesi bekleniyor. Bu sayede çok kimsenin tanımadığı Kestelek köyü ise her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapacak, restorasyon çalışmalarının 5-6 yıl sürmesi bekleniyor.