2022-09-20 10:10:27 Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi
Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak olacak. Öte yandan kullandığınız ehliyet 2016’dan önce alındıysa bir an önce yeniletmeniz gerekiyor. Ehliyet için yıl sonuna kadar değişim için süreniz var. 20 milyona yakın kişi yeni tip sürücü belgesi alırken, ehliyet özelliği yüklenen çipli kimlik kartı kullananların sayısının ise 3 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.