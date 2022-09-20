Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların sayısı 3.031.930’a yükseldi. Türkiye’de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016’da yeni tip sürücü belgesi uygulaması başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19.635.692 kişi yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye’de ehliyet sahibi kişi sayısı Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60’ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.