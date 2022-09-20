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Aktüel
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Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

2022-09-20 10:10:27
Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak olacak. Öte yandan kullandığınız ehliyet 2016’dan önce alındıysa bir an önce yeniletmeniz gerekiyor. Ehliyet için yıl sonuna kadar değişim için süreniz var. 20 milyona yakın kişi yeni tip sürücü belgesi alırken, ehliyet özelliği yüklenen çipli kimlik kartı kullananların sayısının ise 3 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

#1
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Kimlik ve ehliyette yeni dönem başlıyor. Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

#2
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

#3
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek. Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.

#4
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

#5
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların sayısı 3.031.930’a yükseldi. Türkiye’de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016’da yeni tip sürücü belgesi uygulaması başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19.635.692 kişi yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye’de ehliyet sahibi kişi sayısı Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60’ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.

#6
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016’dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip kişi sayısı 66 milyonu geçerken kullanım oranı yüzde 78’e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil.

#7
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini içeren ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ projesi ise 21 Eylül 2020’de hayata geçti. Şu ana kadar 3.031.930 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu işlem nüfus müdürlüklerinden ücretsiz yapılabiliyor.

#8
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

PASAPORTLAR 2 Nisan 2018’den bugüne kadar 7.639.957 kişiye yeni nesil pasaport verildi pasaport sahipleri için de ikinci nesil pasaport kullananların oranı yaklaşık yüzde 57 oldu.

#9
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

KİMLİKTE YENİ DÖNEM! KREDİ KARTI GİBİ KULLANILABİLECEK Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu.

#10
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Geçtiğimiz haftalarda bu alanda yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu.

#11
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

KİMLİK KARTLARINA ÖDEME SİSTEMİ YÜKLENECEK Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor.

#12
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Uygulama devreye alındığında artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarını yalnızca nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı zamanda da hem alışveriş yapabilecekler hem de kredi işlemini gerçekleştirebilecekler; yine aynı zamanda birçok işlerinde para transferleri yapabilecekler.

#13
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU ALIMI Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar için yenileme başvurusu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr web sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik yenilemek için randevu temin edebilir.

#14
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

BU ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ! randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Sonrasında açılan ekranda gerekli bilgilerinizi doldurun.

#15
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.

#16
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üzerinde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.

#17
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2022? Yeni çipli kimlik kartı almak için 37,5 TL ödemek gerekiyor. Online yapılan ödemeler, nüfus müdürlüğünün sisteminde görünüyor. Fakat nüfus müdürlüğüne giderken ödemenin yapıldığına dair makbuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var.

#18
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

2022 yılı için kimlik yenileme ücret tarifesi: Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL. Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL.

#19
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL. 20Kimlik ve ehliyette yeni dönem Resmen ilan edildi, son tarih verildi -Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne,

#20
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

-Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

#21
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

-Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından,

#22
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,

#23
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

-PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz

#24
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN? Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Fakat kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek. Yenileme işlemlerinin son tarihi için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

#25
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

Yeni çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenmesi gerekecek.

#26
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

YENİ KİMLİK KARTI NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı, kişinin beyan ettiği adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim ediliyor. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor.

#27
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNİ YENİLEME: DİKKAT, CEZASI VAR! Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

#28
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR? Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

#29
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN? Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

#30
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER? Kimlik Belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

#31
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

#32
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

#33
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

BU ADIMLARI TAKİP EDİN 1-RANDEVU ALIN İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.

#34
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

2- DEĞİŞİM PARASI Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

#35
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

3-BAŞVURUNUZU YAPIN Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.

#36
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

4-GEREKLİ BELGELER Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

#37
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

5-NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR? Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.

#38
Foto - Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Resmen ilan edildi

6-GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

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