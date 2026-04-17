O ilimizde son 66 yılın yağış rekoru kırıldı
Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da, ekiplerin yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yılın yaklaşık 5 ayı yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Valilik ve ilçelerde kaymakamlık koordinasyonunda çalışan ekipler, son 66 yılın en yüksek kar yağışını alan kentte nisan ortasında da çalışmalarını sürdürüyor.
Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun karla mücadele eden ekiplerin çalışması dronla görüntülendi.
Etkili olan kar nedeniyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı da beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü kar altında kalırken civardaki diğer yüksek dağların da zirvesinde kar örtüsü oluştu.
