Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor!
Gayrimenkul alım-satımında güvenliği artırmayı amaçlayan düzenlemeyle, 1 Temmuz 2026’dan itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Ödeme, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.
Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde köklü bir değişiklik hayata geçiriliyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla tapu işlemlerinde güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yeni uygulamayla birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferi süreci tamamen değişecek.
Düzenlemeye göre satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu tescil işlemi tamamlandığında ise ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece taraflar arasında yaşanan güven sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Taraflar, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olacak. Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine sistemde oluşturulan güvenli hesaba yatıracak. Tapu işleminin gerçekleşmemesi durumunda ise yatırılan tutar alıcıya iade edilecek.
Yeni sistemle birlikte dolandırıcılık, sahtecilik ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi de hedefler arasında yer alıyor.
Uygulamanın ilk etapta 1 Mayıs 2026’da yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için yürürlük tarihi 1 Temmuz 2026’ya ertelendi. Yetkililer, sistemin sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğiyle uygulanan Taputakas sistemi benzer bir güvence sunuyordu. Ancak zorunlu olmaması nedeniyle sınırlı kullanımda kalan bu model, yeni düzenlemeyle birlikte tüm işlemler için mecburi hale getirilecek. Yeni sistem kapsamında işlem yapan taraflardan düşük tutarlı bir hizmet bedeli alınması öngörülürken, bu ücretin detaylarının uygulama başlangıcında netleşmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23