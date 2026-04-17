Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor!

Gayrimenkul alım-satımında güvenliği artırmayı amaçlayan düzenlemeyle, 1 Temmuz 2026’dan itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Ödeme, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde köklü bir değişiklik hayata geçiriliyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla tapu işlemlerinde güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yeni uygulamayla birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferi süreci tamamen değişecek.

Düzenlemeye göre satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu tescil işlemi tamamlandığında ise ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece taraflar arasında yaşanan güven sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Taraflar, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olacak. Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine sistemde oluşturulan güvenli hesaba yatıracak. Tapu işleminin gerçekleşmemesi durumunda ise yatırılan tutar alıcıya iade edilecek.

Yeni sistemle birlikte dolandırıcılık, sahtecilik ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Uygulamanın ilk etapta 1 Mayıs 2026’da yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için yürürlük tarihi 1 Temmuz 2026’ya ertelendi. Yetkililer, sistemin sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğiyle uygulanan Taputakas sistemi benzer bir güvence sunuyordu. Ancak zorunlu olmaması nedeniyle sınırlı kullanımda kalan bu model, yeni düzenlemeyle birlikte tüm işlemler için mecburi hale getirilecek. Yeni sistem kapsamında işlem yapan taraflardan düşük tutarlı bir hizmet bedeli alınması öngörülürken, bu ücretin detaylarının uygulama başlangıcında netleşmesi bekleniyor.

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?
Aktüel

Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “t..
İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor
Siyaset

İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor

Veli Balyemez, Buca Belediyesi’nde çoğunluğu CHP İzmir il ve ilçe yöneticilerinden oluşan 40’ın üzerinde “bankamatik personel” söyledi. Baly..
Akademisyen dürümcüde silahlı saldırıya uğradı
Yerel

Akademisyen dürümcüde silahlı saldırıya uğradı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sırasında, bitişikteki mekanda yemek yiyen bir öğretim görevlisi s..
