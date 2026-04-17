Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor!

Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğiyle uygulanan Taputakas sistemi benzer bir güvence sunuyordu. Ancak zorunlu olmaması nedeniyle sınırlı kullanımda kalan bu model, yeni düzenlemeyle birlikte tüm işlemler için mecburi hale getirilecek. Yeni sistem kapsamında işlem yapan taraflardan düşük tutarlı bir hizmet bedeli alınması öngörülürken, bu ücretin detaylarının uygulama başlangıcında netleşmesi bekleniyor.