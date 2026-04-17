Adana'da feci yangın! Ekipler olay yerinde
Edilinilen bilgiye göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde faaliyet yürüten bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
