Yunanistan bu sefer çıldıracak! Yeni listeyi yayınladılar!
ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ait en kuvvetli deniz kuvvetleri belli oldu.
Deniz gücünde yeni dönem başladı Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkelerin askeri kapasitesini detaylı şekilde analiz eden raporda; hareket kabiliyeti, operasyonel dayanıklılık ve uzun süreli görev yapabilme kapasitesi belirleyici oldu.
Özellikle uçak gemileri, denizaltılar, amfibi hücum gemileri, fırkateynler ve korvetler gibi kritik unsurlar değerlendirmeye dahil edildi. Bu kapsamlı analiz, donanmaların sadece sayısal gücünü değil, sahadaki etkinliğini de ortaya koydu.
20- MEKSİKA
19- FİNLANDİYA
18- FRANSA
16- İSPANYA
15- YUNANİSTAN Toplam Varlıklar: 186 Toplam Tonaj: 215.808 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Fırkateynler: 14 Korvetler: 0 Denizaltılar: 9 Devriye Gemileri: 45 Mayın Savaşı Gemileri: 3
14- TÜRKİYE DENİZ KUVVETLERİ Toplam Varlıklar: 192 Toplam Tonaj: 349.739 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 1 Fırkateynler: 17 Korvet Sayısı: 9 Denizaltılar: 14 Devriye Gemileri: 40 Mayın Savaşı Gemileri: 11
13- KOLOMBİYA
12- GÜNEY KORE
11- MYANMAR
10- SRİ LANKA
9- İSVEÇ
8- İTALYA
7- TAYLAND
6- KUZEY KORE
5- ENDONEZYA
4- HİNDİSTAN
3 - ABD Toplam Varlıklar: 465 Toplam Tonaj: 8.265.799 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 11 Helikopter Taşıyıcıları: 9 Muhripler: 83 Fırkateynler: 0 Korvet Sayısı: 27 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 0 Mayın Savaşı Gemileri: 4
2- RUSYA Toplam Varlıklar: 747 Toplam Tonaj: 1.426.539 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 1 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Muhripler: 13 Fırkateynler: 12 Korvet Sayısı: 79 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 70 Mayın Savaşı Gemileri: 45
1- ÇİN Toplam Varlıklar: 841 Toplam Tonaj: 3.192.411 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 3 Helikopter Taşıyıcıları: 4 Muhripler: 53 Fırkateynler: 46 Korvet Sayısı: 50 Denizaltılar: 61 Devriye Gemileri: 150 Mayın Savaşı Gemileri: 36/ derleyen: haber7
