Yunanistan bu sefer çıldıracak! Yeni listeyi yayınladılar!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adana'da feci yangın! Ekipler olay yerinde
Dünya
22
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ait en kuvvetli deniz kuvvetleri belli oldu.

#1
Deniz gücünde yeni dönem başladı Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkelerin askeri kapasitesini detaylı şekilde analiz eden raporda; hareket kabiliyeti, operasyonel dayanıklılık ve uzun süreli görev yapabilme kapasitesi belirleyici oldu.

#2
Özellikle uçak gemileri, denizaltılar, amfibi hücum gemileri, fırkateynler ve korvetler gibi kritik unsurlar değerlendirmeye dahil edildi. Bu kapsamlı analiz, donanmaların sadece sayısal gücünü değil, sahadaki etkinliğini de ortaya koydu.

#3
20- MEKSİKA

#4
19- FİNLANDİYA

#5
18- FRANSA

#6
16- İSPANYA

#7
15- YUNANİSTAN Toplam Varlıklar: 186 Toplam Tonaj: 215.808 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Fırkateynler: 14 Korvetler: 0 Denizaltılar: 9 Devriye Gemileri: 45 Mayın Savaşı Gemileri: 3

#8
14- TÜRKİYE DENİZ KUVVETLERİ Toplam Varlıklar: 192 Toplam Tonaj: 349.739 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 1 Fırkateynler: 17 Korvet Sayısı: 9 Denizaltılar: 14 Devriye Gemileri: 40 Mayın Savaşı Gemileri: 11

#9
13- KOLOMBİYA

#10
12- GÜNEY KORE

#11
11- MYANMAR

#12
10- SRİ LANKA

#13
9- İSVEÇ

#14
8- İTALYA

#15
7- TAYLAND

#16
6- KUZEY KORE

#17
5- ENDONEZYA

#18
4- HİNDİSTAN

#19
3 - ABD Toplam Varlıklar: 465 Toplam Tonaj: 8.265.799 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 11 Helikopter Taşıyıcıları: 9 Muhripler: 83 Fırkateynler: 0 Korvet Sayısı: 27 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 0 Mayın Savaşı Gemileri: 4

#20
2- RUSYA Toplam Varlıklar: 747 Toplam Tonaj: 1.426.539 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 1 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Muhripler: 13 Fırkateynler: 12 Korvet Sayısı: 79 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 70 Mayın Savaşı Gemileri: 45

#21
1- ÇİN Toplam Varlıklar: 841 Toplam Tonaj: 3.192.411 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 3 Helikopter Taşıyıcıları: 4 Muhripler: 53 Fırkateynler: 46 Korvet Sayısı: 50 Denizaltılar: 61 Devriye Gemileri: 150 Mayın Savaşı Gemileri: 36/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23