Adana'da feci yangın! Ekipler olay yerinde 1500 yıllık bıçaklar hala kesiyor Yunanistan bu sefer çıldıracak! Yeni listeyi yayınladılar! Türkiye'ye ilan ettiler: Okulları korumaya talibiz göreve hazırız O ilimizde son 66 yılın yağış rekoru kırıldı LGBT’li, çok eşli, sapkın ilişki… Kahramanmaraş’taki katliamcı hakkında şoke eden detaylar Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor! 10 milyar Euro’ya yakın ceza kesmişti! AB’den Google’a veri talebi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Güvenlik Korucuları Kalkındırma Federasyonu, okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye genelinde eğitim camiasını sarsan şiddet olayları sonrası, güvenlik korucuları da sürece dahil olma iradesini ortaya koydu. 16 Nisan 2026 tarihli basın bülteninde, korucuların sahip olduğu saha tecrübesinin eğitim kurumlarının huzuru için kullanılabileceği vurgulandı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, okulların güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yıllardır sahada görev yapan güvenlik korucularımızın sahip olduğu tecrübe, birikim ve sorumluluk bilinciyle bu süreçte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Okullarımızın güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik geliştirilecek her türlü yasal ve kurumsal iş birliği modelinde görev almaya hazırız."

Açıklamada, temel önceliğin çocukların eğitimine endişeden uzak bir şekilde devam etmesi olduğu belirtilirken, konunun sadece asayiş boyutuyla değil; sosyal ve psikolojik yönleriyle de ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Güvenlik korucuları, bu sürecin tamamen hukuki çerçevede ve kamu otoritesinin koordinasyonu altında yürütülmesi gerektiğini özellikle vurguladı: Yasal İş Birliği: İlgili devlet kurumlarının geliştireceği modellerde aktif rol alma isteği. Kamu Otoritesi: Tüm çalışmaların mülki amirler ve emniyet birimleri ile tam eş güdüm içerisinde yürütülmesi iradesi.

Okullarda artan şiddet olayları sonrası veliler ve öğretmenler arasında oluşan güvenlik kaygısının giderilmesi amacıyla yapılan bu çağrı, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının güvenlik stratejilerini tartıştığı şu günlerde önemli bir destek mesajı olarak nitelendirildi.

Yorumlar

Ramazan

Nasıl yapacaksınız onu...? Òğrencilerinin çantalarını arayamazsınız,alt kat camlarını kapatmanız lâzım ama o da çözüm değil öğrenciler bir şekilde içeriye istediklerini sokabilir....Bu şekilde tek yapılabilecek şey okulları cezaevi gibi korumak.Ama oraya bile istenildiği zaman yasak malzeme sokulabiliyor...Netice-i meram her şey gene insanda ve vicdanda bitiyor...!
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23