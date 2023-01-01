2023-01-01 10:30:14 Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı
2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri ile yeni vergi ve harç miktarları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarının harç ve satış bedelleri belli oldu. Buna göre, B sınıfı ehliyetin satış bedeli 624 liraya, harç bedeli ise 2 bin 489,90 liraya yükseldi. Pasaportlarda değerli kağıt bedeli 501 lira olarak belirlenirken, 3 yıldan fazla süreli pasaportların harç bedeli ise 3 bin 295,50 lira çıkarıldı. İşte güncel fiyatlar...