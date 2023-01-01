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Ekonomi
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Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

2023-01-01 10:30:14
Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri ile yeni vergi ve harç miktarları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarının harç ve satış bedelleri belli oldu. Buna göre, B sınıfı ehliyetin satış bedeli 624 liraya, harç bedeli ise 2 bin 489,90 liraya yükseldi. Pasaportlarda değerli kağıt bedeli 501 lira olarak belirlenirken, 3 yıldan fazla süreli pasaportların harç bedeli ise 3 bin 295,50 lira çıkarıldı. İşte güncel fiyatlar...

#1
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri ile harç tutarları belirlendi. İşte 2023 yılı için geçerli olacak pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), kimlik kartı, aile cüzdanı ücretleri...

#2
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri ve harç tutarları tespit edildi.

#3
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

NOTER KAĞIDI VE PASAPORT BEDELİ 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli ise 356 lira oldu.

#4
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olacak.

#5
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

SÜRÜCÜ BELGELERİ 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

#6
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgelerinin (karneleri) değerli evrak bedeli ise 624 lira olarak belirlendi. Öte yandan motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira oldu.

#7
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

TC KİMLİK KARTI Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

#8
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

AİLE CÜZDANI Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

#9
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları=18,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

#10
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

VERASET, İNTİKAL VE ÇEVRE VERGİSİ Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1 milyon 15 bin 747 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2 milyon 32 bin 742 lira), ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

#11
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,5 lira, diğer belediyelerde 1,10 lira olarak hesaplanacak.

#12
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

DAMGA VE EMLAK VERGİSİ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 10 milyon 732 bin 371,80 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 294,90 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 393,90 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 194,60 lira olacak.

#13
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93) yüzde 61,465 oranında artırılarak hesaplanacak.

#14
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU 2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023'e kadar e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor.2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek.

#15
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

KDV İSTİSNASININ UYGULANMA SÜRESİ UZATILDI İmalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi (KDV) istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

#16
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57 bin 300 lira olarak belirlendi.

#17
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 122,93 yeniden değerleme oranında artırıldı.

#18
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

#19
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

KONAKLAMA VERGİSİ Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

#20
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

YETKİ BELGESİ ŞARTI Bugün itibarıyla kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor, evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor.Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

#21
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

EĞLENCE VERGİSİ Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, bugünden itibaren alınmayacak.

#22
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması bugün itibarıyla başladı.Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

#23
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KARARI Yılbaşından itibaren, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek.

#24
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

FUAR KATILIM TEŞVİĞİ İhracatçılara gelecek yıl yaklaşık 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacakİhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

#25
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

#26
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

#27
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

#28
Foto - Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem başladı

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