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Yaşam
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Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

2023-08-02 19:08:48
Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Eskişehir’de bunaltıcı sıcaktan rahatsız olan da, memnun olan da var...

#1
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması beklenen Eskişehir’de bazı vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar seçerken, hava şartlarından memnun olanlar da var.

#2
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Türkiye en sıcak yaz dönemi yaşanırken, Eskişehir de bundan etkilenmeye devam ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcakların 4 ila 9 derece artması beklenirken, kentte bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların yoğun olarak geçtiği caddelerde seyreklik göze çarpıyor.

#3
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Sokağa çıkan vatandaşlar çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeyi, bazılarının dondurma yiyerek ve soğuk içeceklerle ferahlama yöntemini seçiyor. Güvercinlerin süs havuzunda su içmesi ve sokak köpeklerinin gölgelik alanlarda serinlemesi ise güzel görüntüler oluşturuyor.

#4
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Bu hafta ortasından itibaren 40 dereceye yaklaşması tahmin edilen sıcaklıklardan korunmak için Hamamyolu Caddesi’nde dolaşan kimi vatandaş sıcaktan rahatsız olmadığını, kimisi ise güneşin altına çıkmadığını ifade etti. Ailesiyle birlikte dolaşan gurbetçi vatandaş Aslan Bayraktar, yaşadığı Almanya’daki havayla Eskişehir’deki havayı karşılaştırdı. Eskişehir’de İç Anadolu iklimi yaşandığı için yazın sıcak, kışın soğuk olduğunu söyleyen Bayraktar, “Eskişehir’e ziyaret hedefiyle geldik. Arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu ziyaret etmek için Eskişehir’deyiz.

#5
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Eskişehir’e ilk kez dün geldik. İnsana dokunan bir hava yok. Çok rahatsız edici bir hava değil. Türkiye’nin diğer şehirleri ile kendi yaşadığım yeri Eskişehir ile karşılaştırdığımda buradaki hava güzel. Çarşıyı dolaştık. Yaşadığımız yerin havası günü birliktir. Akşam hava durumuna bakmadıysanız ertesi gün büyük bir ihtimalle sürprizler karşılaşabilirsiniz. Temmuz ayında kalorifer açtığımızı hatırlıyorum. Bir hafta sıcak olur, ertesi hafta mont giymek zorunda kalabilirsiniz. Genel havası böyle Almanya’nın. Burada yaz yaz gibi, kış kış gibi yaşanır. İç Anadolu iklimi böyle galiba Eskişehir’de. Birkaç gün önce İstanbul'daydım, bunaltıcı bir hava vardı” diye konuştu.

#6
Foto - Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Feridun Yamaç ismindeki simitçi esnafı ise vatandaşların son günlerdeki yüksek seyreden hava sıcaklıklarına her zaman ağaç gölgelerine oturduğunu belirtti. Güneşe fazla çıkmamayı tercih ettiğini ve şapka giyip, bol su içtiğini dile getiren Yamaç, “Bu sıcak havada para kazanmaya çalışıyoruz. Çok sıcak. Güneşin altına çıkamıyoruz, arabanın altında simit satmaya çalışıyoruz. Bunaltıcı bir sıcaklık var. Burada oturanların hepsi emekli ya da yaşlı vatandaşlar. Gölgede oturuyorlar. Ağaçların altındalar, güneşe zaten hiçbiri çıkmıyor. Akşama kadar burası böyle dolu. Ben kendim burada oturacak yer bulamıyorum. Meteoroloji ne derse biz onu duyuyoruz. Sıcaklıkların artacağını söylüyorlar. Önlemim yok. Arabanın altından çıkmıyorum. Karaciğer hastasıyım. Güneşin altında fazla durmamaya gayret gösteriyorum. Şapka da aldım güneşten korunayım diye. Bol bol su içiyorum. İnsanlara en az 2,5 litre su içmeyi tavsiye ediyorum. Bu sıcak havada vücut ter attığı için suyla takviye yapıyoruz. Ama burada yeterince su içen yok. Bu havalarda su içilmeli” ifadelerini kullandı.

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