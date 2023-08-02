Kimi sıcağı seviyor, kimisi ise sıcaktan kaçıyor

Feridun Yamaç ismindeki simitçi esnafı ise vatandaşların son günlerdeki yüksek seyreden hava sıcaklıklarına her zaman ağaç gölgelerine oturduğunu belirtti. Güneşe fazla çıkmamayı tercih ettiğini ve şapka giyip, bol su içtiğini dile getiren Yamaç, “Bu sıcak havada para kazanmaya çalışıyoruz. Çok sıcak. Güneşin altına çıkamıyoruz, arabanın altında simit satmaya çalışıyoruz. Bunaltıcı bir sıcaklık var. Burada oturanların hepsi emekli ya da yaşlı vatandaşlar. Gölgede oturuyorlar. Ağaçların altındalar, güneşe zaten hiçbiri çıkmıyor. Akşama kadar burası böyle dolu. Ben kendim burada oturacak yer bulamıyorum. Meteoroloji ne derse biz onu duyuyoruz. Sıcaklıkların artacağını söylüyorlar. Önlemim yok. Arabanın altından çıkmıyorum. Karaciğer hastasıyım. Güneşin altında fazla durmamaya gayret gösteriyorum. Şapka da aldım güneşten korunayım diye. Bol bol su içiyorum. İnsanlara en az 2,5 litre su içmeyi tavsiye ediyorum. Bu sıcak havada vücut ter attığı için suyla takviye yapıyoruz. Ama burada yeterince su içen yok. Bu havalarda su içilmeli” ifadelerini kullandı.