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Siyaset
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Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

2023-04-15 17:10:50
Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Romanların seçimlerde kime destek vereceğini açıkladı.

#1
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem destek hem de çağrı geldi.

#2
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında listelerde değişiklik sinyali veren Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Türkiye Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Roman milletvekili adaylarının listelerde alt sıralarda olduğunu, daha üst sıralarda görmek istediklerini dile getirdi.

#3
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Roman vatandaşların birçok hak ve kazanım elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilebilmeleri için Roman milletvekili adaylarının üst sıralarda yer alması konusunda çağrıda bulundu.

#4
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

AK Parti hükümetleri döneminde Roman vatandaşlara yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Ersoy, “AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Romanların kırmızı çizgisidir. Aldığı ve verdiği her karar başımızın üstündedir. Sorgulamayız, sorun çıkarmayız ve destekleriz. Bugüne kadar Türkiye'de Roman denince olumlu anlamda atılmış tüm adımların ve alınmış tüm kararların altında AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle TBMM’ye bir Roman milletvekilimiz girmiştir. Milletvekilimiz Cemal Bekle sayesinde, Türkiye’deki 6 milyon Roman vatandaş kendini önemli ve değerli hissetmiştir. Cemal Bekle sadece İzmir milletvekili değil, Türkiye’de Romanların yoğun yaşadığı 25 ilin milletvekili olmuştur. Bu temsil ile Romanların birçok hak ve yasal kazanımlar elde etmesini, barınma, istihdam gibi alanlardan bazı konuların takibinin sağlanmasında önem arz etmektedir, bu konuda çeşitli katkılar sağlamıştır” dedi.

#5
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

Romanlara yönelik atılan adımların devamı için Meclisteki temsilin önemini vurgulayan Ersoy, “Cumhurbaşkanımıza minnet ve vefa borcumuzun unutmadan, 2016'dan bu yana çok önemli atılmış birçok adımın takipçisi ve yürütme noktasında gözlemcisi olarak temsiliyetimizi sağlayan milletvekilimizin Mecliste varlığının öneminin altını çizmek isteriz. Bizler bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 milyon Roman vatandaşın hassasiyetini anlayacağını ve gereken adımları atacağını düşünüyorum.

#6
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

İzmir, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ olmak üzere 4 Roman adayımız AK Parti listelerine girmiştir. Fakat milletvekili adaylarımız bu listelerde seçilebilir sıralarda değildir.

#7
Foto - Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

Milletvekili adaylarımız İzmir'den Cemal Bekle, Kocaeli'den Erkan Aksoy, Edirne'den Erdinç Çekiç, Tekirdağ'dan Defne Gezer'dir. Kocaeli'de Erkan Aksoy'un, İzmir'den Cemal Bekle milletvekilimizin listelerde seçilebilir bir sıraya koyulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tekrar düşünüp bizlere müjde vermesini istiyoruz” diye konuştu.

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