Kimi destekleyecekler? Romanlar seçim kararını açıkladı

AK Parti hükümetleri döneminde Roman vatandaşlara yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Ersoy, “AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Romanların kırmızı çizgisidir. Aldığı ve verdiği her karar başımızın üstündedir. Sorgulamayız, sorun çıkarmayız ve destekleriz. Bugüne kadar Türkiye'de Roman denince olumlu anlamda atılmış tüm adımların ve alınmış tüm kararların altında AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle TBMM’ye bir Roman milletvekilimiz girmiştir. Milletvekilimiz Cemal Bekle sayesinde, Türkiye’deki 6 milyon Roman vatandaş kendini önemli ve değerli hissetmiştir. Cemal Bekle sadece İzmir milletvekili değil, Türkiye’de Romanların yoğun yaşadığı 25 ilin milletvekili olmuştur. Bu temsil ile Romanların birçok hak ve yasal kazanımlar elde etmesini, barınma, istihdam gibi alanlardan bazı konuların takibinin sağlanmasında önem arz etmektedir, bu konuda çeşitli katkılar sağlamıştır” dedi.