HEYECANA KAPILINCA ELENDİ Yarışmadaki ilk soru "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" şeklinde oldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. Yarışmacı bir an heyecanına yenilerek, 'C- Çarşamba' cevabını verince henüz ilk soruda elendi.