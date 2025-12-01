  • İSTANBUL
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık kesinleşen enflasyon farkının yüzde 10,25 olduğunu belirten Karakaş, bu orana göre en düşük emekli maaşının 18 bin 611 liraya çıktığını açıkladı. Merkez Bankası'nın beklentilerine göre ise 6 aylık enflasyon zammının en az yüzde 12,28, en fazla yüzde 13,99 aralığında olması bekleniyor. Peki SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak?

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 yılının ilk yarısında maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesini beklerken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, konuya ilişkin çarpıcı tahminlerini paylaştı. Emekli maaş zammı, son 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranına göre belirlenecek.

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Yeni yılda en düşük emekli ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, "Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta" dedi. Ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran kasım ve aralık verileri ile belli olacak. Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

"4 aylık enflasyon oranlarına göre en düşük emekli ücreti 18 bin 611 lira" Karakaş, SSK-BAKUR emeklerinin aylıklarına 6 aylık enflasyon farkına göre güncelleme yapıldığını dile getirdi. Karakaş, "Bugün itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10, 25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki hükümet en düşük emekli maaşlarına farkı aynen yansıtırsa bu durumda 4 ay bazında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken yüzde 10,25'i baz aldığımız zaman bugün itibariyle 18 bin 611 lira kesin olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

"SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine en az yüzde 12,28 en zam" Mevcut oranların üzerine Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da ekleneceğini dile getiren Karakaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

"Bu 2 aylık enflasyon oranları açıklandıktan sonra oransal zam kesin olarak ortaya çıkacak. Biz burada Merkez Bankası'nın en son güncellediği enflasyon rakamlarını baz aldığımız zaman yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Buna göre yaptığımız hesaba göre 6 aylık enflasyon oranları ele alındığında ve hükümetin refah payı vermezse bile SSK ve BAĞ-KUR banka sandıkları oda-borsa sandıkları emeklerine Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Dolayısıyla yüzde 33 oranında bir enflasyon beklemediğimiz için ortalama olarak yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz."

Foto - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

"TCMB verilerine göre en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerine göre en düşük emekli maaşını değerlendiren Karakaş, "Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradır. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" ifadelerine yer verdi. Karakaş, 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur maaşlarına göre 18 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

