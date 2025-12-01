SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

"TCMB verilerine göre en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerine göre en düşük emekli maaşını değerlendiren Karakaş, "Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradır. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" ifadelerine yer verdi. Karakaş, 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur maaşlarına göre 18 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.