Haber Merkezi Giriş Tarihi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık kesinleşen enflasyon farkının yüzde 10,25 olduğunu belirten Karakaş, bu orana göre en düşük emekli maaşının 18 bin 611 liraya çıktığını açıkladı. Merkez Bankası'nın beklentilerine göre ise 6 aylık enflasyon zammının en az yüzde 12,28, en fazla yüzde 13,99 aralığında olması bekleniyor. Peki SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak?