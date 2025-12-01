Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten “cuma namazı” anısı: “Seninkiler seferiymiş”
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe’de yaşadığı unutamadığı bir anıyı anlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesi liderlerle birlikte camiye gidileceğini düşünürken, cuma günü camiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geldiğini söyleyen Görmez, nedenini sorduğunda aldığı cevapla şaşkınlık yaşadığını aktardı.