  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten “cuma namazı” anısı: “Seninkiler seferiymiş”

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe’de yaşadığı unutamadığı bir anıyı anlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesi liderlerle birlikte camiye gidileceğini düşünürken, cuma günü camiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geldiğini söyleyen Görmez, nedenini sorduğunda aldığı cevapla şaşkınlık yaşadığını aktardı.

1
#1
Foto - Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kuruluş amacına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısını paylaştı.

#2
Foto - Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

Görmez, Dolmabahçe'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

#3
Foto - Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

"Dolmabahçe'de İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı yapılacaktı. Cumhurbaşkanımız, İslam ülkelerinin liderleriyle birlikte cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geleceklerini söyledi. 'İstersen hutbeyi Arapça oku' dedi, çok heyecanlandım."

#4
Foto - Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

Görmez, beklenenin aksine cuma günü camiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız tek geldi. 'Ne oldu efendim?' diye sordum. 'Seninkiler seferiymiş' dedi."

#5
Foto - Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten "cuma namazı" anısı: "Seninkiler seferiymiş"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhbiri Sadık

İslamı Politikaya alet edenlere lanet olsun. Namaz sadece Allah için kılınır toplumun vay efendim falan kişi Cumaya geldi Cuma namazın kıldı bizimle birlikte kıldı denmesi için kılınmaz. ''Okumak lazım okumak yetmez anlamak lazım anlamak yetmez yaşamak lazım'' 1500 yıl önceki İslamla bugünkü İslam bir değil güncellenmesi lazım diyenler Allaha ŞİRK Koştuğunu bilmiyorsa Onun Namazı boşunadır. Kuran Ehli Sünnet Allahın ilk Vahiyi indirdiği günden bu yana aynıdır aynı kalacak ya yaşayacaksın ya yaşar gibi görünüp içimizdeki Münafıklardan olacaksın .

Asena

Cuma namazi kilmayandan islam adina ne beklenir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Gündem

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesine 49 kişi yerini korurken, 32 yeni ..
Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi
Gündem

Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar KIZILELMA’nın Karadeniz üzerinde bir uçağı tespit edip GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile başarıyl..
Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!
Gündem

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Umre dönüşü Papa'nın Türkiye ziyareti üzerinden kendisine yüklenen laik Kemalist tayfaya cevap veren Halil Konakcı, "Papa gibi yaşayanlar, P..
Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...
Gündem

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki çırağın hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir olay da Bolu'da yaşandı. Göyn..
Batı kıyafetli müftüler, Dini kıyafetli papazlar!
Aktüel

Batı kıyafetli müftüler, Dini kıyafetli papazlar!

Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf gündem oldu. Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da gerçek..
Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!
Gündem

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Terörsüz Türkiye sürecinde de Cumhurbaşkanı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23