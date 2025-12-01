Fiyatı belli oldu! BYD’nin yeni SUV modeli satışa çıkıyor

- Donanım seçeneklerinde geniş teknoloji desteği Modelin her iki donanım seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor. ATTO 2, comfort donanım seviyesi, ambiyans aydınlatma, direksiyon ısıtma, panoramik görüş kamerası ve daha yüksek güçlü kablosuz şarj özelliğiyle muadillerinden ayrışıyor. Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor. ATTO 2, aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemine sahip olurken, NFC kart ve akıllı telefonlarla erişim imkanı da sunuluyor. Araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisini de kullanıcılarına sunuyor.