Yarışmacı Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Berk Göktaş'a sorulan 5 milyon liralık soru ise, ' Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?' şeklinde oldu. Sorunun şıkları ise şu şekilde; • A: Mercimek • B: Soğan • C: Nohut • D: Sarımsak Sorunun doğru cevabı ise 'C' şıkkı 'Nohut' oldu.