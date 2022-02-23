Fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapan kişiler, yemeklerinde bazı baharatları kullandıkları takdirde kilo verme süreçleri hızlanıyor. Kilo verebilmek için beslenme rutininin düzene koyulması gerekiyor. Yağlı, paketli ve basit şekerli besinleri hayatınızdan çıkararak yerine çok daha sağlıklı ürünler eklemenizde fayda var. Bu noktada baharatların gücünü göz ardı etmemek gerekiyor. İşte kilo vermeye yardımcı olan en faydalı baharatlar