  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
6
Kilo vermeye yardımcı olan en faydalı baharatlar

2022-02-23 14:35:21
Kilo vermeye yardımcı olan en faydalı baharatlar

Fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapan kişiler, yemeklerinde bazı baharatları kullandıkları takdirde kilo verme süreçleri hızlanıyor. Kilo verebilmek için beslenme rutininin düzene koyulması gerekiyor. Yağlı, paketli ve basit şekerli besinleri hayatınızdan çıkararak yerine çok daha sağlıklı ürünler eklemenizde fayda var. Bu noktada baharatların gücünü göz ardı etmemek gerekiyor. İşte kilo vermeye yardımcı olan en faydalı baharatlar

#1
Foto - Tane karabiber - Yemeklerin olmazsa olmaz baharatlarından biri olan karabiberi toz halinde tüketmeye alışık olsanız da tane formunda kullanmanız çok daha faydalı! Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yeni yağ hücresi oluşumunun önüne geçen tane karabiberi mutfağınızın en güzel köşesine yerleştirmeyi ihmal etmeyin.

Tane karabiber - Yemeklerin olmazsa olmaz baharatlarından biri olan karabiberi toz halinde tüketmeye alışık olsanız da tane formunda kullanmanız çok daha faydalı! Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yeni yağ hücresi oluşumunun önüne geçen tane karabiberi mutfağınızın en güzel köşesine yerleştirmeyi ihmal etmeyin.

#2
Foto - Zencefil - Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen zencefili zayıflama dönemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zencefilin tok tutma ve metabolizmayı hızlandırma özellikleri ile hedeflediğiniz kiloya daha kısa sürede ulaşmanız mümkün. Bunun için zencefili bitki çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

Zencefil - Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen zencefili zayıflama dönemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zencefilin tok tutma ve metabolizmayı hızlandırma özellikleri ile hedeflediğiniz kiloya daha kısa sürede ulaşmanız mümkün. Bunun için zencefili bitki çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

#3
Foto - Tarçın, her ne kadar tatlı yiyecek ve içeceklerle özdeşleşen bir baharat olsa da tek başına kan şekerini düzenleyebiliyor! Özellikle basit şekerden uzak durulan zayıflama süreçlerinde bolca kullanılan tarçın, şeker tüketme isteğinin önüne geçiyor. Gün içinde tarçınlı su tüketmek, kilo verme sürecinde dolaylı yoldan da olsa büyük fayda sağlıyor.

Tarçın, her ne kadar tatlı yiyecek ve içeceklerle özdeşleşen bir baharat olsa da tek başına kan şekerini düzenleyebiliyor! Özellikle basit şekerden uzak durulan zayıflama süreçlerinde bolca kullanılan tarçın, şeker tüketme isteğinin önüne geçiyor. Gün içinde tarçınlı su tüketmek, kilo verme sürecinde dolaylı yoldan da olsa büyük fayda sağlıyor.

#4
Foto - Kakule - Birçok karışım bitki çayının içerisine katılan kakulenin mutfaklarda daha fazla yer alması gerekiyor. Oldukça iyi bir yağ yakıcı olmasının yanı sıra müthiş aromasıyla etkileyen bu baharata çay ve kahvelerinizde mutlaka yer verin.

Kakule - Birçok karışım bitki çayının içerisine katılan kakulenin mutfaklarda daha fazla yer alması gerekiyor. Oldukça iyi bir yağ yakıcı olmasının yanı sıra müthiş aromasıyla etkileyen bu baharata çay ve kahvelerinizde mutlaka yer verin.

#5
Foto - Toz altın: Zerdeçal - Son dönemlerde yemeklerde sıklıkla kullanılan zerdeçal, içerisindeki doğal bileşenler ile kilo verme konusunda oldukça etkili bir baharat. Tok hissettirmesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bu baharatı yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Toz altın: Zerdeçal - Son dönemlerde yemeklerde sıklıkla kullanılan zerdeçal, içerisindeki doğal bileşenler ile kilo verme konusunda oldukça etkili bir baharat. Tok hissettirmesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bu baharatı yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Krizin ardından gözler altına çevrildi! 'Eşik aşılırsa...'
Ekonomi

Krizin ardından gözler altına çevrildi! 'Eşik aşılırsa...'

Rusya-Ukrayna gerilimiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Altında yaşanacak gelişmeler merak edilirken, IKON Menkul altın tahminini açıklad..
Tek elinin parmakları olmayan Zeynep, hem saz çalıyor hem de şarkı söylüyor
Aktüel

Tek elinin parmakları olmayan Zeynep, hem saz çalıyor hem de şarkı söylüyor

Doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, Türkiye’nin ilk gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Er..
Henüz altın almayanlar dikkat! Haluk Özdil duyurdu: Bu olursa altın jet uçağı gibi fırlar gider
Ekonomi

Henüz altın almayanlar dikkat! Haluk Özdil duyurdu: Bu olursa altın jet uçağı gibi fırlar gider

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi halinde altının jet uçağı gibi hareket edeceğini söyledi..
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
Dünya

Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını duyurdu...
Sömürgeci Fransa kuyruğu dik tutma çabasında! Elbet sıra size de gelir
Gündem

Sömürgeci Fransa kuyruğu dik tutma çabasında! Elbet sıra size de gelir

Fransa, yıllardır sömürdüğü ülkeden askerlerini çekme kararı aldı. Mali’nin baskısı sonucu askerlerini çekerken burnundan kıl aldırmayan bir..
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi! Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı
Aktüel

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi! Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşında 90 TL olan aylık öğrenci abonman kart fiyatını 70 TL’ye indirmesiyle, abonman kartlara talep yüzd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay