Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından iteklenen ve "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" sözleriyle duruma tepki gösteren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Arslan'ın sarhoş olduğu ve o halde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaya çalıştığı için korumalar tarafından müdahale edildiği öne sürüldü. İşte detaylar...