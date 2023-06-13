  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

2023-06-13 10:15:40
Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

Sözcü TV'de Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kırsal bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere kurultayda adaylık konusunda set çekmeye çalışan Faik Öztrak'ı ağır sözlerle hedef aldı.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

Kılıçdaroğlu'na seslenen Portakal "Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya?" diyerek isyan etti. İmamoğlu ve Özel'e de seslenen Portakal "Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş!" ifadelerini kullandı. Portakal’ın bu sözlerine tepki gösteren CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk; “Muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin” dedi. 28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK üyelerine kesen Kılıçdaroğlu tüm üyelerinin istifasını alarak kadrosunda yenilenmeye gitti..

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

KIRSALDAKİ VATANDAŞLARI KÜÇÜMSEDİ Seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada kırsal ve köyde yaşayan vatandaşları küçümseyen ifadeler kullanırken kurultayda adaylık mesajı verdi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına kulak asmazken, Faik Öztrak'ın adaylık sinyali veren İmamoğlu ve Özel'e yönelik ifadeleri sonrası Sözcü TV'deki Fatih Portakal çileden çıktı. Portakal Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a sert sözlerle yüklenirken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'cesaretli olun' çağrısı yaptı. İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

SEÇMENLE DALGA GEÇİYORSUNUZ Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ YA? Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.

#8
Foto - Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

CESARETLİ ÇIKIN ARKADAŞ! Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor. İNSANLARDA ARTIK HEYECAN YARATMIYORSUNUZ Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz. PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız. 'KENDİ İÇİNDEKİ KRİPTOLARI, KENDİSİNİ TEMİZLESİN' Fatih Portakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı sözleri gündemdeki yerini korurken, Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk'ten Portakal'a tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından Portakal'ı hedef alan Bilgin; 'F.Portakal sözcü'de tarz değiştirdi,Kemal Bey'e basiretsiz korkak pişkin diyor, hiçbir gazeteci yorumcu sunucunun bir parti liderine bu üslupla saygısızlık yapma hakkı yok, muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin!' ifadelerine yer verdi.

Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı
Kadın - Aile

Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı

Saç dökülmesi herkesi panikletir. İşte bu yüzden saç bakım ürünlerine harcadığımız paraya hiç acımıyoruz. Bunu bilen kozmetik endüstrisi her..
Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir
Gündem

Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yetkililere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Açlık otu faydaları, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Cebinde, mutfağında şifa var! Ezber bozdu
Kadın - Aile

Açlık otu faydaları, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Cebinde, mutfağında şifa var! Ezber bozdu

Açlık otunun adını diyet ve zayıflama konulu sohbetlerde duymuş olabilirsiniz. Çünkü açlık otu kişiyi tok tutan ve metabolizmasını hızlandır..
Kahve ve kakaoyu El Nino vurdu
Ekonomi

Kahve ve kakaoyu El Nino vurdu

El Nino hava olayı, yumuşak emtia olarak da bilinen kahve ve kakao piyasasını derinden sarstı.
Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli
Dünya

Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli

Son dönemde Türkiye’den yurt dışına yerleşen kişi sayısı artarken, ‘tercih edilen’ rotalardan biri olan Meksika sınırından kaçak geçen binle..
17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!
Gündem

17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın tutuklu anne ve babası bugün hakim karşısına çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23