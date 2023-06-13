Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

CESARETLİ ÇIKIN ARKADAŞ! Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor. İNSANLARDA ARTIK HEYECAN YARATMIYORSUNUZ Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz. PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız. 'KENDİ İÇİNDEKİ KRİPTOLARI, KENDİSİNİ TEMİZLESİN' Fatih Portakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı sözleri gündemdeki yerini korurken, Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk'ten Portakal'a tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından Portakal'ı hedef alan Bilgin; 'F.Portakal sözcü'de tarz değiştirdi,Kemal Bey'e basiretsiz korkak pişkin diyor, hiçbir gazeteci yorumcu sunucunun bir parti liderine bu üslupla saygısızlık yapma hakkı yok, muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin!' ifadelerine yer verdi.