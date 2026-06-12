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#1
Foto - ABD Başkanı Trump'tan son dakika "İran" açıklaması: Bugün bu savaşı bitirdik

Trump, İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump'tan son dakika "İran" açıklaması: Bugün bu savaşı bitirdik

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

#3
Foto - ABD Başkanı Trump'tan son dakika "İran" açıklaması: Bugün bu savaşı bitirdik

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların İran anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi.İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD Hava Kuvvetlerine ait dört adet C-17 nakliye uçağının, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın imzalanması için Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahate yönelik hazırlıklar kapsamında dün Avrupa'ya hareket ettiğini öne sürdü.

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