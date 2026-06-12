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Foto - Beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyım atanmıştı! Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurularla piyasa işleyişine yönelik iddiaların dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerle bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldığı bildirildi.

#2
Foto - Beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyım atanmıştı! Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme

Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu suretle serbest piyasa düzeniyle adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyım atanmıştı! Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme

Açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma" ve "fiyatları etkileme" ve ilgili mevzuat kapsamında "satıştan kaçınma" suçlarından yürütülen soruşturmada İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta operasyon düzenlendiği bildirildi.

#4
Foto - Beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyım atanmıştı! Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme

Şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca, soruşturma konusu eylemlerin niteliği, sektörün temel gıda tedariki bakımından taşıdığı önem ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilir olarak sürdürülmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

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