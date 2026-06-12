Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor
Fenerbahçe’de mazbata töreninin ardından toplanan yeni yönetimde teknik direktör bilmecesi krize dönüştü... Başkan Aziz Yıldırım’ın yerli hoca ısrarıyla kulübeye getirmek istediği efsane isim Aykut Kocaman hazırda bekliyor... Barış Göktürk liderliğindeki genç yöneticilerin dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Arne Slot için büyük bir operasyon başlatarak baskıyı artırdığı konuşuluyor. Tam da bu iddiaların gölgesinde Fenerbahçe'den Aykut Kocaman yalanlaması geldi