Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Yıldırım lehine yarıştan çekilen Barış Göktürk ve beraberindeki bazı genç yöneticilerin, takımı dünyaca ünlü bir isme emanet etmek adına Arne Slot için baskıyı artırdığı öğrenildi. Fotospor’a göre, Yıldırım ile kurmayları arasında ciddi bir "vizyon mücadelesi" yaşanıyor. Listesindeki genç yöneticilerin Arne Slot'u getirmek için büyük bir operasyon başlattığı, Yıldırım’ın da bu ekibe kongre sürecine kadar süre tanıdığı belirtilmişti.