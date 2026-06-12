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Spor
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Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor
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Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Fenerbahçe’de mazbata töreninin ardından toplanan yeni yönetimde teknik direktör bilmecesi krize dönüştü... Başkan Aziz Yıldırım’ın yerli hoca ısrarıyla kulübeye getirmek istediği efsane isim Aykut Kocaman hazırda bekliyor... Barış Göktürk liderliğindeki genç yöneticilerin dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Arne Slot için büyük bir operasyon başlatarak baskıyı artırdığı konuşuluyor. Tam da bu iddiaların gölgesinde Fenerbahçe'den Aykut Kocaman yalanlaması geldi

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Fenerbahçe’de tarihi kongrenin ardından mazbatasını alarak resmen göreve başlayan yeni yönetimde, teknik direktörlük koltuğu için "vizyon savaşı" yaşanıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Başkan Aziz Yıldırım’ın yerli hoca ve vefa vurgusuyla Aykut Kocaman isminde diretmesine karşılık, yönetimdeki genç isimlerin Arne Slot için bastırdığı iddiaları camiayı hareketlendirdi. Aykut Kocaman hazır ama...Fenerbahçe Arne Slot'u açıklayabilir

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Bugün saat 14.00’te mazbatasını alan yeni yönetim kurulu, ayağının tozuyla saat 16.00’da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi ise yeni teknik direktörün kim olacağıydı. Başkan Aziz Yıldırım'ın baştan beri tek adayı olan Aykut Kocaman kulübedeki yerini almak için hazırda beklerken, yönetim kanadından sürpriz bir hamle geldi.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Yıldırım lehine yarıştan çekilen Barış Göktürk ve beraberindeki bazı genç yöneticilerin, takımı dünyaca ünlü bir isme emanet etmek adına Arne Slot için baskıyı artırdığı öğrenildi. Fotospor’a göre, Yıldırım ile kurmayları arasında ciddi bir "vizyon mücadelesi" yaşanıyor. Listesindeki genç yöneticilerin Arne Slot'u getirmek için büyük bir operasyon başlattığı, Yıldırım’ın da bu ekibe kongre sürecine kadar süre tanıdığı belirtilmişti.

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

Kulislerde konuşulanlara göre; Slot operasyonu olumlu sonuçlanmazsa ibre tamamen Aykut Kocaman’a dönecek. Ancak genç yöneticilerin Hollandalı şampiyon hoca konusundaki ısrarı, kulüp içindeki krizi derinleştiriyor. "Aykut Kocaman'la anlaşıldı" iddialarının sosyal medyada büyümesi üzerine Fenerbahçe resmi bir açıklama yayınlayarak taraftarları uyardı.

#6
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor

- Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

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