Cübbeli Ahmet Hoca'dan Şanlıurfa tepkisi: Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
Tarihi keşifle Türkiye'den ve milyonların dikkatini çeken Göbeklitepe ile ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın, geçen ay yaptığı konuşmadaki sözleri yeniden paylaşıldı.
Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, ""Milleti de inandırıyorlar. Şanlıurfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam çok güzel, çok eski. 'Kaç sene sence', 'Bence 100 bin'... 'Sence', atış serbest... '200 bin'... 'Sence', '1 milyon sene' ya. Çüş...
1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel Urfa da yoktu Harran da yoktu. Adem aleyhisselam yoktu. Adem aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım." dedi.
GÖBEKLİTEPE HAKKINDA BİLGİ: Göbeklitepe, insanlık tarihini değiştiren, yaklaşık 12.000 yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak (kült) merkezi olarak kabul edilen arkeolojik bir alandır. Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer almaktadır. T biçimindeki anıtsal dikilitaşları ve Neolitik Çağ'a dair ezberleri bozan yapısıyla "tarihin sıfır noktası" olarak da adlandırılır.
MÖ 9600 yıllarına, yani avcı-toplayıcı yaşam tarzının sürdüğü döneme tarihlenir. Yerleşik düzene geçildikten sonra tapınak yapıldığı düşünülen klasik tarih anlayışının aksine; Göbeklitepe, kalabalık grupların inanç etrafında bir araya gelip organize olmasının tarıma ve yerleşik yaşama geçişi tetiklediğini kanıtlamıştır.
Tarım aletlerinin ve yerleşik medeniyet imkanlarının bulunmadığı bu dönemde, insan gücü ve çakmak taşları kullanılarak 5-6 metre yüksekliğinde, 15 ton ağırlığında anıtsal T biçimindeki dikilitaşlar inşa edilmiştir.
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