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Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

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Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse, Özgür Özel'in hamlesinin ne olacağı ortaya çıktı.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP’yi kısa vadede kurultaya götürmemesi halinde yeni partiye geçmeye hazırlanan Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi Meclis’te grup kurmak olacak.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek Meclis'te grup kuracağı öğrenildi. Özel’in kurmayları, yeni partinin Meclis faaliyetlerine katılarak, grup toplantıları düzenleyerek kamuoyunda bilinirliğinin artırılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Özel'e yakın diğer vekillerle birlikte belediye başkanları ve örgütlerin ise CHP’de kalarak kurultay için mücadele edeceği belirtiliyor. Özel kanadı, CHP yönetimine geri dönememeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Genel seçimlerde de milletvekili listelerinin yeni partiden verileceği ifade ediliyor.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni parti hakkında Özgür Özel’den de açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında bu sene içerisinde gerçekleşebilecek muhtemel bir seçime hazır olmak zorunda olduklarını ifade eden Özgür Özel, "Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım” dedi. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil nedeniyle temmuz ayını işaret eden Özel, “Biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz, hiç istemiyoruz. Kurultay yapılmazsa bizi YSK'nın bizi seçime almama şansı var. Bu riski alamayız” ifadelerini kullandı. Özel, temmuz ayı için “Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Öte yandan, örgütlerde arınmayı başlatan ve ilk etapta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte de birçok il yönetimini feshederek yeni atamalar yapacağı öğrenildi. CHP kaynakları, partinin kurumsal kimliğine zarar veren, genel başkana ve parti yönetimine karşı eylemlerde bulunan birçok il başkanının da kısa süre içerisinde görevden alınacağını belirtiyor. Bu kapsamda Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetiminin listede olduğu ifade ediliyor.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Genel Merkez yönetimi, disiplin süreçleri için davaların sonuçlarını da bekliyor. Kılıçdaroğlu’nun “Mutlak butlanı bu partinin başına bela edenlerden hesap soracağım” dediğini hatırlatan parti kurmayları, 1 Temmuz’daki kurultay ceza davasından çıkacak sonuca göre yeni ihraçların olabileceğini ifade etti.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Kurmaylar, belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş ve İBB davalarından çıkacak sonuca göre yerel yönetimlerde de arınma için düğmeye basacaklarını belirtti.

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