Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel bakın ne yapacak! Sinsi plan belli oldu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni parti hakkında Özgür Özel’den de açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında bu sene içerisinde gerçekleşebilecek muhtemel bir seçime hazır olmak zorunda olduklarını ifade eden Özgür Özel, "Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım” dedi. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil nedeniyle temmuz ayını işaret eden Özel, “Biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz, hiç istemiyoruz. Kurultay yapılmazsa bizi YSK'nın bizi seçime almama şansı var. Bu riski alamayız” ifadelerini kullandı. Özel, temmuz ayı için “Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız” açıklamasında bulundu.