Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Sabah'ta yer alan habere göre mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi gündemde.