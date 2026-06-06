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Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek
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Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'de Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi belli oldu. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde atacağı adımlar oldukça merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni atacağı adımlar ise CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı. CHP liderinin il başkanları ile görüşeceği ve "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öne sürüldü.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde atacağı adımlar oldukça merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni atacağı adımlar ise CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı. CHP liderinin il başkanları ile görüşeceği ve "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öne sürüldü.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomu verecek. Mutlak butlan kararından bu yana Kılıçdaroğlu'nu ağır ifadelerle eleştiren il başkanları bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun davetine icabet etmeyen il başkanları hakkında disiplin süreci işletilecek. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı aldı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, istifa eden partililere "baba ocağına" dönme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını belirten partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini söyledi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Sabah'ta yer alan habere göre mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi gündemde.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, son toplantısında, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı almıştı.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu gözünü çok fena kararttı! Yeni hamlesi ortalığı yangın yerine çevirecek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, bu dönemde istifa eden partililere de seslenerek, "Çeşitli nedenlerle partimizden istifa eden yoldaşlarımızı, bugün (cumartesi) saat 12'de yeniden baba ocağına bekliyoruz. Bugün dayanışma günü, bugün yan yana durma günü. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte güçlenelim. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Sakin olun bunca yıl siyaset yaptı da ne oldu? 
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