Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel’i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi
CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından genel merkezde yaşanan arbede sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siyasi Partiler Yasası'ndan doğan yetkisini kullanarak Özgür Özel dahil 10 milletvekilinin parti üyeliğini askıya almaya hazırlandığı ileri sürüldü. Meclis yönetiminin de mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatını geçersiz saydığı ve bayramdan sonra meclis sitesindeki unvanının silinerek makam odası ile araçlarının boşalttırılacağı bildirildi.