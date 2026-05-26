Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel’i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel’i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından genel merkezde yaşanan arbede sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siyasi Partiler Yasası'ndan doğan yetkisini kullanarak Özgür Özel dahil 10 milletvekilinin parti üyeliğini askıya almaya hazırlandığı ileri sürüldü. Meclis yönetiminin de mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatını geçersiz saydığı ve bayramdan sonra meclis sitesindeki unvanının silinerek makam odası ile araçlarının boşalttırılacağı bildirildi.

Foto - Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel'i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından genel merkez binasında yaşanan arbede ve tahliye krizine dair sis perdesi aralanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmenin detaylarını paylaştı. Siyasi Partiler Yasası’nın genel başkanlara tanıdığı olağanüstü yetkilere dikkat çeken Atik, şu iddiayı paylaştı:

Foto - Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel'i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

"Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor. Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor."

Foto - Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel'i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

Genel başkanlık koltuğunu kaybettikten sonra TBMM Grup Başkanlığı sıfatına sığınmak isteyen Özgür Özel'e Meclis yönetiminden de kötü haber geldi. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin Meclis Başkanlığı ile yürüttüğü hukuki temasların detaylarını aktaran Atik; Meclis Başkanlığı’nın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının geçersiz olduğunu ilettiğini belirtti.

Foto - Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel'i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

Bayramdan sonra genel merkezden Meclis'e resmi yazı gönderilecek ve Özgür Özel’in meclis sitesindeki unvanı silinecek, odası ve makam araçları boşalttırılacak. Genel merkez binasında yoğun biber gazı kokusunun temizlenmesi ve hasar gören kapı-pencerelerin tadilatının sürdüğünü belirten Atik, asıl önemli operasyonu da şöyle açıkladı:

Foto - Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Özgür Özel'i dumura uğratacak hamlenin gelmesi an meselesi

"Kemal Bey’in ekibi şu an CHP Genel Merkezi'ndeki genel başkanlık makam odasında ve tüm binada detaylı bir 'böcek' ve elektronik dinleme taraması yaptırıyor. Gecikmenin sebebi de bu yüzden."

Yorumlar

misafir

KK hakkında yazdıkalrının mürekepleri kurumadan şimdi göklere çıkartanlara ne ad verilir. KK yenilgiyi kabul edemedi, Saray ile işbirliği yaptı manşetlerini atamayan ellerinden öprerim.

kurltay 10 ay yok

10 vekil yok <<<ilçe ve il baskanları yok <<<yeni atamalr <<delegeleri kendi atayacak <<özgürün işi zor <<demciler kemalciler hızlı calısyor gürsel ve barıs yarkadas savcı sayan grubu
