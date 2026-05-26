Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Tarih verildi, benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarında tabela bir defa daha değişiyor. Benzine indirim kapıda... İşte güncel fiyatlar...
ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor.
NTV'de yer alan habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak.
Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul(Avrupa) Benzin: 65.10 TL/LT Motorin:67.03 TL/LT LPG:33.89 TL/LT İstanbul (Anadolu) Benzin:64.97 TL/LT Motorin:66.90 TL/LT LPG:33.29 TL/LT
Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,42 dolardan tamamladı.Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün 95,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,70 dolardan alıcı buldu.
