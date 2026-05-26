İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı
İsrail merkezli Maariv gazetesi, Suriye ordusuna bağlı üst düzey komutanların rejim değişikliğinin ardından ilk defa ülke dışına çıkarak Türkiye'deki EFES 2026 tatbikatına katıldığını ve kritik eğitimler aldığını bildirdi. İsrailli askeri ve jeopolitik uzmanlar, askeri gücünü ve yerli savunma sanayisini sürekli tahkim eden Ankara'nın, Suriye ile olan bu yakınlaşmasını İsrail karşısında varoluşsal bir tehdit ve bölgesel "enerji koridoru" hamlesi olarak yorumluyor.