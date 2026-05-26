İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

Suriye'nin, hem bir enerji merkezi hem de bir güvenlik alanı olarak değerli bir stratejik varlık haline geldiği, Ankara'nın kendisini bölgesel bir "enerji koridoru" olarak konumlandırmasına olanak tanıdığı ifade edildi. Basra Körfezi'ndeki enerji sahaları ile Avrupa'daki hedef pazarlar arasında doğrudan bir kara yolu konumunda olan Suriye'nin verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunduğu dile getirildi. Şam'ın ABD ile ortaklığının güçlenmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması ile Türkiye'nin küresel enerji piyasalarında Washington'ın tercih ettiği stratejik ortak konumuna yükseldiği vurgulandı.