  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dost ülkeden Türkiye’ye tarihi maden çağrısı! “Yer altındaki servetimizin haritasını siz çizin” dediler: Gizli hazinelerini havadan bulacağız Gabriel Sara transferinde kritik gelişme! Aston Villa harekete geçti Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor Teşkilat dizisinde 3 isim veda ediyor: 2 ünlü oyuncunun akıbeti belli oldu İş yolsuzluğa gelince bu CHP’de her numara var! Rüşvet trafiğini başkanın karısının şirketi yönetmiş İşte en fazla et tüketen ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada? Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Tarih verildi, benzine indirim geliyor İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı İran'dan tüm dünyayı titreten açıklama Son günlerine yaklaşıyorlar
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Suriye ordusuna bağlı üst düzey komutanların rejim değişikliğinin ardından ilk defa ülke dışına çıkarak Türkiye'deki EFES 2026 tatbikatına katıldığını ve kritik eğitimler aldığını bildirdi. İsrailli askeri ve jeopolitik uzmanlar, askeri gücünü ve yerli savunma sanayisini sürekli tahkim eden Ankara'nın, Suriye ile olan bu yakınlaşmasını İsrail karşısında varoluşsal bir tehdit ve bölgesel "enerji koridoru" hamlesi olarak yorumluyor.

1
#1
Foto - İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Suriye ordusunun, rejimin devrilmesinden bu yana ilk kez Suriye dışında bir tatbikata katıldığını bildirdi, Bu kapsamda, üst düzey Suriyeli komutanların EFES 2026 tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gittiği ve çok kritik eğitimler aldığı dile getirildi. Tatbikatın, karmaşık operasyonlara ve deniz, hava ve kara arasında kapsamlı silah entegrasyonuna özel bir vurgu yapmasıyla öne çıktığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizden karaya büyük ölçekli bir amfibi saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı. Tatbikatın ayrıca, dünyada türünün ilk örneği olan insansız hava aracı taşıyıcısı olarak kabul edilen Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG ANADOLU'dan doğrudan koordine edildiği ifade edildi.

#2
Foto - İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

Jeopolitik, uluslararası krizler ve küresel terörizm uzmanı Dr. Anat Hochberg-Marom'a göre, Türkiye, Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendiren, askeri, politik ve enerjik olarak baskın bir bölgesel güç olarak konumunu sağlamlaştırdığı ifade edildi. İddialı bir dış politika izleyen ve savunma sanayisini istikrarlı bir şekilde güçlendiren Ankara'nın, Suriye'yi önemli bir jeopolitik odak noktası olarak gördüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, Suriye'nin stratejik bir etki alanı ve özellikle İsrail karşısında bir enerji merkezi ve bölgesel güç merkezi olarak konumunun sağlamlaştırılmak istendiği vurgulandı.

#3
Foto - İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

Suriye'nin, hem bir enerji merkezi hem de bir güvenlik alanı olarak değerli bir stratejik varlık haline geldiği, Ankara'nın kendisini bölgesel bir "enerji koridoru" olarak konumlandırmasına olanak tanıdığı ifade edildi. Basra Körfezi'ndeki enerji sahaları ile Avrupa'daki hedef pazarlar arasında doğrudan bir kara yolu konumunda olan Suriye'nin verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunduğu dile getirildi. Şam'ın ABD ile ortaklığının güçlenmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması ile Türkiye'nin küresel enerji piyasalarında Washington'ın tercih ettiği stratejik ortak konumuna yükseldiği vurgulandı.

#4
Foto - İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

Gazetenin askeri muhabiri Avi Aşkenazi, savunma teşkilatı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Şara yönetimini büyük bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ifade ederek, "Şara, şu anda Suriye'de gücünü pekiştiriyor ve Türkiye'nin yardımı ve desteğiyle bir ordu kuruyor, ancak uzun vadede tüm bunlar İsrail'e yöneltilebilir" dedi.

#5
Foto - İsrail’in en büyük kâbusu gerçek oldu! Türkiye, dost ülkeyle el ele verdi, Tel Aviv ayağa kalktı

Gazeteye konuşan bir askeri kaynak ise Suriye'nin Türkiye'nin de yardımıyla yeteri kadar güçlenmesinin ardından Lübnan'a yönelebileceğini ifade etti. Kaynak, "Korkumuz, Lübnan'daki Sünnilerin Hizbullah'tan tehdit altında hissetmeleri ve Şara'dan yardım istemeleri, sınırı ona açmaları ve Suriye ordusunun Lübnan'a girmesine izin vermeleridir. Bunu 1980'lerde Lübnan'da gördük ve nasıl sonuçlandığını da gördük" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

israille aramıza tampon koymak

ibrahim anlasmasını imzalyın dedi trump türkiyede dahil 6 ülkeye içinde bizde varız isriali yenmek istersen arapların birlesmesini sağlamak lazım yoksa işimiz zor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
‘Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike’ Nuray Başaran’dan Akit TV’ye özel açıklamalar
Gündem

‘Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike’ Nuray Başaran’dan Akit TV’ye özel açıklamalar

Nuray Başaran, Akit TV ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı üzerinden çok konuşulacak iddialarda bulundu...
Rusya reddediyoruz diyerek duyurdu: Türkiye ile birleştik
Gündem

Rusya reddediyoruz diyerek duyurdu: Türkiye ile birleştik

Libya'dan sonra bazı Afrika ülkelerinde paralı asker oluşumu Wagner ile harekete geçen Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Rusy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23