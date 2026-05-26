Türkiye'de Alman Çin savaşı: Devler kapışmaya başladı

Türkiye'de kanat üretimi için yatırım hazırlığında olan dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi Çinli Goldwind de Koç Holding'in enerji şirketi Entek Enerji ile türbin konusunda iş birliği yaptığını açıklamıştı. Goldwind, en son Bergama'daki 43,5 MW büyüklüğündeki santralin kurulumu için de Erdem Holding ile sözleşme imzalamıştı. Açıklamada, bu iş birliğinin, Türkiye'de Goldwind için bir başka önemli dönüm noktasını işaret ettiği, yılsonunda Türk pazarındaki toplam kurulum ve sözleşmeli kapasitelerinin 1.200 MW'ı aşacağı bildirilmişti.