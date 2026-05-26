Türkiye'de Alman Çin savaşı: Devler kapışmaya başladı

Uluslararası firmalar YEKA ihalelerini kazanan gruplarla iş birliği yapmak için nabız yoklamayı sürdürüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren Çin ve Alman enerji devleri arasında kıyasıya rekabet başladı.

Rüzgârda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini kazanan enerji gruplarının santral yatırımlarında birlikte çalışacakları uluslararası şirketleri seçme süreci hızla devam ederken, Türkiye pazarında iddialı üç küresel şirket arasında rekabet kızıştı.

Yerlilik şartının arandığı süreçte Alman Nordex ve Alman Enercon şirketleri İzmir’de yerli kanat üretecekleri fabrikaların yerlerini belirlerken, İzmir Serbest Bölgesi’nde üretime başladığını açıklayan Nordex’ten bir atak daha geldi.

Nordex Grubu, Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerji santralleri santrallerinden biri olan ve Tivnikli ailesinin sahibi olduğu Eksim Grubu’ndan 110 MW’lik yeni bir sipariş aldı. Nordex’ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de Eksim Enerji A.Ş.'den toplam 110 MW kurulu kapasiteye sahip 16 adet N175/6.X rüzgar türbininin tedarik ve kurulumunu kapsayan yeni bir sipariş alındığı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulacak Balıkesir-3 rüzgar santrali için 119 metre yüksekliğe sahip çelik kulelerin kurulacağı bildirildi.

Nordex Grubu Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Ender Özatay, “Eksim Enerji'den gelen bu yeni sipariş, 15 yılı aşkın süredir güven ve başarılı iş birliğine dayalı uzun soluklu ortaklığımızın gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. N175/6.X türbini ile Sındırgı sahasının rüzgar koşullarına ideal olarak uygun ve uzun vadede yüksek enerji verimi sağlayan bir çözüm sunuyoruz. Müşterilerimize destek vermeye devam etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Açıklamada, Türkiye’nin Nordex Grubu için önemli bir pazar olduğu, şirketin pazarda yüzde 32 paya sahip bulunduğu da ifade edildi.

Türkiye’de kanat üretimi için yatırım hazırlığında olan dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi Çinli Goldwind de Koç Holding’in enerji şirketi Entek Enerji ile türbin konusunda iş birliği yaptığını açıklamıştı. Goldwind, en son Bergama'daki 43,5 MW büyüklüğündeki santralin kurulumu için de Erdem Holding ile sözleşme imzalamıştı. Açıklamada, bu iş birliğinin, Türkiye'de Goldwind için bir başka önemli dönüm noktasını işaret ettiği, yılsonunda Türk pazarındaki toplam kurulum ve sözleşmeli kapasitelerinin 1.200 MW'ı aşacağı bildirilmişti. KAYNAK: TEKREFERANS

+90 (553) 313 94 23