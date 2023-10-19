Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

Sabah gazetesinden Ömer Karahan, İstanbul gecelerinde duyduğu "kumarbazların ifşası"nı anlattı. Karahan'ın konuyla ilgili aktardıkları dikkat çekerken, gizlice kumar oynayan isimlerin de paniğe kapıldığı bildirildi. Karahan'ın aktardıkları şöyle: - İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum. Olayı şöyle özetleyeyim... - Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı.