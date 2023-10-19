  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
7
Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

2023-10-19 15:34:34
Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

Kıbrıs'ta kumar oynayan ünlüler ifşa oldu. Ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı. ￼ Ünlülerin kumar merakı ifşa oldu. Kıbrıs'taki ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı.

#1
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

Sabah gazetesinden Ömer Karahan, İstanbul gecelerinde duyduğu "kumarbazların ifşası"nı anlattı. Karahan'ın konuyla ilgili aktardıkları dikkat çekerken, gizlice kumar oynayan isimlerin de paniğe kapıldığı bildirildi. Karahan'ın aktardıkları şöyle: - İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum. Olayı şöyle özetleyeyim... - Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı.

#2
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

- İddialara göre bu üçlü, otellerinde kalıp kumarhanede milyonlarca lira kaybedenleri listeleyip sağda solda bunun dedikodusunu yaptı. Ve yine konuşulanlara göre o listede ünlü sanatçı, işadamı ve futbolcuların isimleri de var.

#3
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

- Tabii konu ilgi çekici olduğu için olay kısa sürede İstanbul'a ulaştı. Bunun üzerine ünlüler arasında büyük panik başladı. Sonuçta kimi eşinden, ailesinden ya da sosyal çevresinden gizli gizli kumar oynuyor. Peki o listede kimler mi var? Ünlü futbolculardan tutun da sanatçısından işadamına kadar bir sürü tanınan isim...

#4
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

- Bu isimlerden bazıları endişeye kapılıp otelin sahibini arayıp "Bu ne rezalet, bunlar çok özel ve tüm hayatımızı altüst edebilecek bilgiler" diye fırçayı basmış.

#5
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

- İlk şoku atlatan otel yönetimi o isimleri daha sonra tek tek arayıp "Üç çalışanın işine son verdik, bir daha böyle bir rezalet asla yaşanmayacak" diyerek garanti vermiş. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak?

#6
Foto - Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular

'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu
Gündem

'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu

Türkiye'deki İsrail vatandaşları, İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun ülkeyi terk etmeleri çağrısının ardından İstanbul'dan ayrılıyor. Bu adım..
Yerel seçimler öncesi flaş karar! 3 parti kapatıldı
Siyaset

Yerel seçimler öncesi flaş karar! 3 parti kapatıldı

Anayasa Mahkemesi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.
Türk şirket o ülkenin elektriğini kesit! Ülke karanlığa gömüldü

Türk şirket o ülkenin elektriğini kesit! Ülke karanlığa gömüldü
Bergüzar Korel’den çok konuşulacak “İsrail” paylaşımı! Bu tam bir rezalet

Bergüzar Korel’den çok konuşulacak “İsrail” paylaşımı! Bu tam bir rezalet
Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor
Ekonomi

Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor

Türkiye’nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Uluslarararsı (OGU) Havalimanı, saha onarımı ve apron g..
Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23