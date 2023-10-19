2023-10-19 15:34:34 Kıbrıs'ta servet kaybeden Türk ünlüler ifşa oldu! İşte gizli kumarbaz işadamı, sanatçı ve futbolcular
Kıbrıs'ta kumar oynayan ünlüler ifşa oldu. Ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı. ￼ Ünlülerin kumar merakı ifşa oldu. Kıbrıs'taki ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı.