Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi
Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA, başörtüsü yasağına tepki vermeye korkan İran'ın son açıklamalarından memnuniyet duyarak Türkiye'yi hedef gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA, başörtüsü yasağına tepki vermeye korkan İran'ın son açıklamalarından memnuniyet duyarak Türkiye'yi hedef gösterdi.
Azerbaycan APA ajansı bir analiz yayımlayarak, "Türkiye’den beklediğimiz yaklaşım İran’dan geldi: Tahran, tek tip okul üniforması meselesini Azerbaycan’ın iç işi olarak görüyor" ifadelerini kullandı. İşte o analizden öne çıkan detaylar:
Azerbaycan’da tek tip okul üniforması uygulaması etrafında ortaya çıkan tartışmalara özellikle İran ve Türkiye’den gelen tepkiler dikkat çekiyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, meselenin Azerbaycan’ın kendi imkanları ve toplumsal diyalog yoluyla çözülmesini destekleyen bir tutum ortaya koydu.
Bekayi’nin açıklamasıyla birlikte, Türkiye’den beklediğimiz yaklaşımın İran’dan geldiğini söylemek mümkün. İran, İslam devleti olmasına rağmen, bu meselede tek tip okul üniforması uygulamasının dine karşı bir tutum olmadığını fiilen kabul eden bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye’de ise ne yazık ki bu konunun manipülasyon ve siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz.
APA'nın yürüttüğü izleme çalışmasının sonuçlarına göre, başörtüsü meselesi üzerinden Azerbaycan’a yönelik bilgi saldırılarının yaklaşık yüzde 64’ü Türkiye, yalnızca yüzde 11’i ise İran kaynaklı.
Meselenin en ciddi boyutu, Türkiye’deki bazı çevrelerin Azerbaycan’ın iç hukuk düzenlemesini dinî bir çatışma gibi göstermeye çalışması.
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