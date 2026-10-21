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Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

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Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA, başörtüsü yasağına tepki vermeye korkan İran'ın son açıklamalarından memnuniyet duyarak Türkiye'yi hedef gösterdi.

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Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Azerbaycan APA ajansı bir analiz yayımlayarak, "Türkiye’den beklediğimiz yaklaşım İran’dan geldi: Tahran, tek tip okul üniforması meselesini Azerbaycan’ın iç işi olarak görüyor" ifadelerini kullandı. İşte o analizden öne çıkan detaylar:

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Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Azerbaycan’da tek tip okul üniforması uygulaması etrafında ortaya çıkan tartışmalara özellikle İran ve Türkiye’den gelen tepkiler dikkat çekiyor.

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Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, meselenin Azerbaycan’ın kendi imkanları ve toplumsal diyalog yoluyla çözülmesini destekleyen bir tutum ortaya koydu.

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Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Bekayi’nin açıklamasıyla birlikte, Türkiye’den beklediğimiz yaklaşımın İran’dan geldiğini söylemek mümkün. İran, İslam devleti olmasına rağmen, bu meselede tek tip okul üniforması uygulamasının dine karşı bir tutum olmadığını fiilen kabul eden bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye’de ise ne yazık ki bu konunun manipülasyon ve siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz.

#5
Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

APA'nın yürüttüğü izleme çalışmasının sonuçlarına göre, başörtüsü meselesi üzerinden Azerbaycan’a yönelik bilgi saldırılarının yaklaşık yüzde 64’ü Türkiye, yalnızca yüzde 11’i ise İran kaynaklı.

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Foto - Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Meselenin en ciddi boyutu, Türkiye’deki bazı çevrelerin Azerbaycan’ın iç hukuk düzenlemesini dinî bir çatışma gibi göstermeye çalışması.

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