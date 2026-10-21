Azerbaycan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye’den bekliyorduk İran'an geldi

Bekayi’nin açıklamasıyla birlikte, Türkiye’den beklediğimiz yaklaşımın İran’dan geldiğini söylemek mümkün. İran, İslam devleti olmasına rağmen, bu meselede tek tip okul üniforması uygulamasının dine karşı bir tutum olmadığını fiilen kabul eden bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye’de ise ne yazık ki bu konunun manipülasyon ve siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz.