Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama
Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalar ve ardından ülkede tırmanan tartışmalar sürerken, Tahran'dan konuya ilişkin merakla beklenen resmi açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Azerbaycan halkının bilinçli ve olgun bir topluluk olduğunu belirterek meselenin ortak değerler ve inançlara saygı duyularak çözüme kavuşturulmasını umduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bekayi, başörtüsü dahil tüm temel hakların korunması konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.