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Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalar ve ardından ülkede tırmanan tartışmalar sürerken, Tahran'dan konuya ilişkin merakla beklenen resmi açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Azerbaycan halkının bilinçli ve olgun bir topluluk olduğunu belirterek meselenin ortak değerler ve inançlara saygı duyularak çözüme kavuşturulmasını umduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bekayi, başörtüsü dahil tüm temel hakların korunması konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

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Foto - Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Foto - Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

Bekayi, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik kısıtlamalar ve Tahran’ın bu konuda neden resmî bir açıklama yapmadığına ilişkin soruyu şu cevabı verdi:

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Foto - Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

Bekayi, “Azerbaycan halkı bilinçli ve olgun bir halktır. Başörtüsü de dâhil olmak üzere inanç ve değerlerini koruma konusunda, ülkelerinin çıkarlarını gözeterek seslerini yönetime en uygun şekilde nasıl duyuracaklarını kendileri bilirler.

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Foto - Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

İyi ilişkilerimizin olduğu ve iki ülke arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarının açıklamaya ihtiyaç duymadığı bir ülkede, bu meselenin anlayışa dayalı bir ortamda, ortak değerler göz önünde bulundurularak ve insanların temel haklarına saygı gösterilerek çözüme kavuşturulmasını umuyoruz."

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Foto - Ağızlarını bıçak açmamıştı! İran’dan, Azerbaycan’daki başörtü yasağına ilişkin resmi açıklama

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Yorumlar

Şuayip

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