2022-10-16 08:14:55 Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı
Dün Kayserispor - Galatasaray maçında yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, düşük form grafiğiyle dikkat çekiyordu.
Dün Kayserispor - Galatasaray maçında yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, düşük form grafiğiyle dikkat çekiyordu.
Kerem dün maçta ilk yarının bitmesiyle birlikte yine bir kavga olayıyla gündem oldu.
Genç oyuncu, Kayserispor'un saha zemin görevlisiyle tartıştı.
Kerem Aktürkoğlu, ilk yarı bitiminde Kayserispor'un zemin görevlileriyle gerginlik yaşadı.
İddiaya göre tartışma, Kayseri'de zeminin kötü olması nedeniyle yaşandı. (Tartışma fotoğrafları Fanatik'ten Murat Akbas tarafından servis edildi.)
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kerem'in bu hareketine tepki gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu daha önce de takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23