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Türkiye
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Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

2022-10-16 08:14:55
Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Dün Kayserispor - Galatasaray maçında yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, düşük form grafiğiyle dikkat çekiyordu.

#1
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Kerem dün maçta ilk yarının bitmesiyle birlikte yine bir kavga olayıyla gündem oldu.

#2
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Genç oyuncu, Kayserispor'un saha zemin görevlisiyle tartıştı.

#3
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Kerem Aktürkoğlu, ilk yarı bitiminde Kayserispor'un zemin görevlileriyle gerginlik yaşadı.

#4
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

İddiaya göre tartışma, Kayseri'de zeminin kötü olması nedeniyle yaşandı. (Tartışma fotoğrafları Fanatik'ten Murat Akbas tarafından servis edildi.)

#5
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kerem'in bu hareketine tepki gösterdi.

#6
Foto - Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdı

Kerem Aktürkoğlu daha önce de takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

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