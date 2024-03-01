Kentsel dönüşüme İmamoğlu nasıl takoz koydu? Keşke halkımız gerçekleri görse

"Türkiye'de örneği olmayan işler" Bizim Üsküdar'da 17 tane yüzme havuzumuz var. Türkiye'de böyle bir sayı yok. Spor tesislerimiz var. Türkiye'de örneği olmayan işlerimiz... Her gün bizim tesislerde vatandaşlarımız spor yapıyor. Bu sayı 5 bin. 5 bin kişi spor yapıyor. Nevmekan marka bir iş oldu. 10 tane kütüphane var. 3 tane çocuk kütüphanesi var. 342 bin abonemiz var. Nereden geliyorlar? Bakırköy, Avcılar, Pendik, Tuzla'dan, Beykoz'dan... "Öğrencilerin faturalarını ödüyoruz" Kütüphaneler, spor tesisleri, engelsiz yaşam merkezleri, Bilim Üsküdar. Bilim Üsküdar'da dünyada ilk 5'teyiz. Türkiye'de Üsküdar. Bizim yaptığımız işlerin en önemli konusu ana merkezde gençler ve çocuklar oldu. Üsküdar üniversiteliler ilçesi oldu. Bunda bizim katkımız var. Biz Üsküdar'da oturan tüm üniversiteli gençlerin aylık kartını, doğalgaz faturalarını ödüyoruz.